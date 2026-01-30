Nội Bài lắp 2 máy soi thân nhiệt, tăng cường sàng lọc y tế

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus Nipah tại Ấn Độ, sân bay Nội Bài tăng cường sàng lọc y tế, giám sát chặt hành khách nhập cảnh nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sân bay Nội Bài tăng cường kiểm dịch y tế, siết chặt quy trình giám sát đối với hành khách nhập cảnh. Ảnh: NIA.

Trước nguy cơ lây lan của virus Nipah qua đường hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng loạt các biện pháp tăng cường kiểm dịch y tế, siết chặt quy trình giám sát đối với hành khách nhập cảnh.

Tại Nội Bài, các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để chủ động xây dựng phương án ứng phó, tập trung vào nguyên tắc phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua đường hàng không.

Sân bay tăng cường sàng lọc y tế đối với hành khách trên các chuyến bay nhập cảnh, đặc biệt là hành khách đến từ khu vực có nguy cơ dịch tễ. Lực lượng Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã lắp đặt bổ sung 2 máy soi thân nhiệt tại các luồng di chuyển của hành khách nhập cảnh, bảo đảm 100% hành khách được giám sát thân nhiệt bằng hệ thống quét hồng ngoại.

Ngay sau khi hành khách xuống máy bay và trước khi làm thủ tục nhập cảnh, công tác đo thân nhiệt được thực hiện tự động, kết hợp quan sát các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho hoặc mệt mỏi bất thường. Trường hợp nghi ngờ sẽ được cách ly tạm thời, phối hợp với lực lượng y tế khẩn nguy của Cảng để khám sàng lọc và chuyển tới bệnh viện chỉ định theo quy định.

Song song với việc kiểm soát hành khách, cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường có mật độ tiếp xúc cao.

Đại diện Đội Y tế khẩn nguy Cảng HKQT Nội Bài cho biết khi phát hiện hành khách có dấu hiệu sức khỏe bất thường hoặc đến từ vùng có dịch, lực lượng y tế sẽ nhanh chóng tiếp cận, khám ban đầu và phối hợp với Kiểm dịch Y tế quốc tế để xử lý theo đúng quy trình.

Theo Cảng HKQT Nội Bài, việc ứng dụng công nghệ tầm soát tự động cùng đội ngũ y tế trực 24/7 là giải pháp nhằm duy trì môi trường hàng không an toàn, bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động tại sân bay.