Nissan nhận tin vui

Nissan khởi đầu năm tài chính 2026 với kết quả tích cực khi trở lại có lãi trong quý I, đồng thời giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận năm.

Nissan công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 (giai đoạn tháng 4-6/2026) với lợi nhuận ròng đạt 3,7 tỷ Yen ( 24 triệu USD ), đánh dấu sự trở lại có lãi sau khi thua lỗ trong cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận quý của Nissan đạt 24 triệu USD

Kết quả này phản ánh những cải thiện trong hoạt động kinh doanh cùng các biện pháp quản lý chi phí nghiêm ngặt mà hãng đang triển khai. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho kế hoạch đưa Nissan trở lại có lợi nhuận trong cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027, sau 3 năm liên tiếp gặp nhiều khó khăn.

Nissan công bố kết quả kinh doanh quý I của năm tài chính 2026 (giai đoạn tháng 4-6/2026) với lợi nhuận ròng đạt 3,7 tỷ Yen ( 24 triệu USD ), đánh dấu sự trở lại có lãi sau khi thua lỗ trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong cùng kỳ năm trước, Nissan ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 115,7 tỷ Yen (khoảng 751 triệu USD ). Việc đảo chiều sang có lãi cho thấy những nỗ lực tái cơ cấu của hãng đang bắt đầu mang lại hiệu quả.

Doanh thu thuần của hãng xe Nhật Bản này trong quý này đạt 2.960 tỷ Yen ( 19,2 tỷ USD ), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Hãng cho biết kết quả này có được trong bối cảnh tiếp tục triển khai chương trình tái cấu trúc Re:Nissan, bao gồm cắt giảm nhân sự và thực hiện hàng loạt biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kể từ khi nhậm chức CEO Nissan vào tháng 4/2025, ông Ivan Espinosa đẩy mạnh việc cắt giảm chi phí và nhân sự thông qua chương trình tái cấu trúc Re:Nissan.

Lợi nhuận hoạt động cũng phục hồi mạnh, đạt 77,8 tỷ Yen ( 504 triệu USD ), trong khi cùng kỳ năm ngoái Nissan ghi nhận khoản lỗ hoạt động 79,1 tỷ Yen ( 513 triệu USD ).

Nissan lạc quan về chiến lược tái cấu trúc

Kết quả kinh doanh của Nissan cũng vượt kỳ vọng của giới phân tích. Theo khảo sát của QUICK - đơn vị thuộc Nikkei, doanh thu quý I của hãng được dự báo ở mức khoảng 3.000 tỷ Yen ( 19,5 tỷ USD ), trong khi các chuyên gia dự kiến Nissan sẽ lỗ ròng khoảng 3,65 tỷ Yen ( 24 triệu USD ) trong giai đoạn này.

Kết quả kinh doanh của Nissan cũng vượt kỳ vọng của giới phân tích. Bất chấp bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức, Nissan vẫn giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh cho cả năm tài chính đã công bố vào tháng 5/2026.

Thực tế, doanh thu chỉ thấp hơn đôi chút so với dự báo, nhưng lợi nhuận ròng đã vượt xa kỳ vọng khi chuyển từ dự báo thua lỗ sang có lãi. Bất chấp bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức, Nissan vẫn giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh cho cả năm tài chính đã công bố vào tháng 5/2026.

Theo đó, hãng kỳ vọng doanh thu cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 đạt 13.000 tỷ Yen ( 84,3 tỷ USD ), tăng 8,3% so với năm trước. Nissan cũng đặt mục tiêu lợi nhuận ròng đạt 20 tỷ Yen ( 130 triệu USD ), cải thiện đáng kể so với khoản lỗ ròng 533 tỷ Yen ( 3,46 tỷ USD ) của năm tài chính trước.

Hãng xe Nhật Bản kỳ vọng doanh thu cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 đạt 13.000 tỷ Yen ( 84,3 tỷ USD ), tăng 8,3% so với năm trước, và mục tiêu lợi nhuận ròng đạt 20 tỷ Yen ( 130 triệu USD ).

Việc tiếp tục giữ nguyên mục tiêu cả năm cho thấy ban lãnh đạo Nissan tin tưởng chương trình tái cấu trúc Re:Nissan sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp hãng từng bước cải thiện lợi nhuận và ổn định hoạt động sau giai đoạn nhiều biến động.