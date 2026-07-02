Nhóm trọng tài rút thẻ đỏ nhiều nhất World Cup 2026

Với 4 thẻ đỏ sau vòng 1/16, các trọng tài Brazil đang là những người rút thẻ nghiêm khắc nhất tại World Cup 2026.

Trọng tài Raphael Claus rút thẻ đỏ cho Balogun trong trận thắng Bosnia & Herzegovina sáng 2/7. Ảnh: Reuters.

Sau loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026, đội ngũ trọng tài Brazil trở thành nhóm cầm còi rút nhiều thẻ đỏ nhất giải đấu. Tấm thẻ đỏ dành cho tiền đạo Folarin Balogun trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia & Herzegovina giúp trọng tài Raphael Claus nâng tổng số thẻ đỏ mà các trọng tài Brazil đã rút lên con số 4, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Trước đó, ngay ở trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, trọng tài Wilton Pereira Sampaio đã gây chú ý khi truất quyền thi đấu tới ba cầu thủ. Chỉ với hai trọng tài điều hành, Brazil đã chiếm tới 1/3 trong tổng số 12 thẻ đỏ được rút ra tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Theo thống kê, nhóm trọng tài Chile đứng thứ hai với 2 thẻ đỏ, đều do Cristian Garay rút. Các trọng tài thuộc 6 quốc gia còn lại gồm Argentina, El Salvador, Slovenia, Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha mới chỉ có một lần truất quyền thi đấu.

Tấm thẻ đỏ mới nhất được Raphael Claus rút ra dành cho Balogun ở trận Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina cũng tạo nên cột mốc đáng chú ý. Tiền đạo chủ nhà trở thành cầu thủ tiếp theo trong lịch sử World Cup ghi bàn rồi bị đuổi khỏi sân ở một trận đấu thuộc vòng knock-out, gia nhập danh sách có những cái tên nổi tiếng như Garrincha, Ronaldinho và Zinedine Zidane.

Việc các trọng tài Brazil liên tiếp đưa ra những quyết định cứng rắn cũng phản ánh xu hướng điều hành quyết liệt tại World Cup 2026, khi FIFA yêu cầu xử lý nghiêm các pha phạm lỗi nguy hiểm và hành vi phi thể thao.

Trong bối cảnh vòng knock-out ngày càng căng thẳng, những quyết định mạnh tay từ các "Vua áo đen" được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở chặng đường còn lại của giải đấu.

Mỹ ấn định chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina Sáng 2/7, Malik Tillman có cú sút phạt hiểm hóc giúp Mỹ nới rộng khoảng cách với Bosnia & Herzegovina lên thành 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.