Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình

Sau 5 mùa ngồi "ghế nóng" của Shark Tank, Shark Bình là một trong số những "cá mập" có tỷ lệ giải ngân khá thấp, chỉ khoảng 15% so với số vốn cam kết đầu tư trên truyền hình.

Shark Bình đã rót vốn cho các startup như Coolmate, Bánh mì Xin Chào. Ảnh: Shark Tank VN.

Có tiếng trong giới khởi nghiệp, kinh doanh đã nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ nhưng tên tuổi doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch NextTech chỉ trở nên quen thuộc với công chúng sau khi ông tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò "cá mập" đầu tư.

Tuy vậy, đến nay, sau 5 mùa ngồi "ghế nóng", vị "cá mập" thừa nhận tỷ lệ giải ngân của ông khá thấp, chỉ khoảng 15% và 85% còn lại là do startup "bùng" hoặc số liệu trình bày không đúng với thực tế.

Những thương vụ "xuống tiền" hiếm hoi

Nổi bật nhất trong danh mục đầu tư của Shark Bình qua chương trình thực tế này là Coolmate, startup bán đồ thời trang nam trực tuyến ra mắt tại Shark Tank mùa 4 (2021). Thương vụ được chốt ở mức 500.000 USD cho 10% cổ phần, tương đương định giá startup lên tới 5 triệu USD và nhanh chóng được NextTech rót vốn.

Sau khi nhận vốn từ Shark Bình, Coolmate đã trải qua giai đoạn phát triển rực rỡ. Năm 2023, Coolmate ghi nhận doanh thu 363 tỷ đồng , tăng hơn 80% so với năm liền trước. Startup cho biết đã bán ra hơn 3 triệu sản phẩm đồ lót, với tệp khách hàng chính là nam giới 20-35 tuổi ở đô thị.

Đáng chú ý, năm 2024, Coolmate hoàn tất vòng gọi vốn Series B huy động thêm 6 triệu USD do Vertex Ventures SEA & India dẫn đầu, đánh dấu cột mốc lớn sau 5 năm hoạt động.

Trên thị trường quốc tế, Coolmate bắt đầu thử sức tại Mỹ qua kênh bán của Amazon và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt doanh thu 1 triệu USD . Một số sản phẩm như áo thun, đồ lót nam của thương hiệu Việt này thậm chí lọt nhóm “best seller” trên Amazon, điều hiếm startup nội nào làm được.

Shark Bình từng rót vốn vào Coolmate, Perfect, Bánh mì Xin Chào... Ảnh: Shark Tank VN.

Trước Coolmate, Shark Bình đã có thương vụ Perfect trong mùa đầu tiên của Shark Tank Việt Nam. Sau khi chốt deal, vị doanh nhân ký hợp đồng tài trợ 1,2 triệu USD cho thương hiệu đồ gia dụng thông minh này. Perfect khi đó hướng tới dòng sản phẩm robot hút bụi và thiết bị gia đình ứng dụng IoT, phù hợp với định hướng công nghệ của hệ sinh thái NextTech.

Ở các mùa sau, vị "cá mập" tiếp tục xuất hiện với vai trò nhà đầu tư chiến lược cho một số startup sản xuất - tiêu dùng. Đáng chú ý là thương hiệu Bánh mì Xin Chào, trong mùa 6.

Sau khi chương trình lên sóng, đại diện NextTech xác nhận đã giải ngân 500.000 USD cho startup này. Khoản vốn dùng để chuẩn hóa mô hình nhượng quyền, số hóa quản lý cửa hàng và hỗ trợ mở rộng sang Nhật Bản.

Một thương vụ khác là Nada Oils - startup trong lĩnh vực tinh dầu và sản phẩm chăm sóc thiên nhiên - được công bố nhận đầu tư 8 tỷ đồng từ Shark Bình ở mùa 5.

Khoản vốn được dùng để mở rộng dây chuyền sản xuất, chuẩn hóa bao bì và phát triển kênh phân phối trực tuyến.

Ngoài các startup thương mại, Shark Bình còn từng rót 10 tỷ đồng để hỗ trợ kỹ sư Nguyễn Vĩnh Sơn sản xuất hàng loạt và thương mại hóa các sáng chế cơ khí - gấp đôi số vốn cam kết trên sóng truyền hình.

Những phát ngôn thành thương hiệu

Bên cạnh các thương vụ triệu USD, tại chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Bình còn ghi dấu ấn với nhiều phát ngôn thẳng thắn, cá tính.

Những cụm từ “ngáo giá”, “long mạch”, “gió đông” hay “tri kỷ” từng gắn liền với vị "cá mập" công nghệ này.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất xuất hiện ở tập 2 mùa 5, khi Denise Sandquist (Trần Thanh Hương), nhà sáng lập ứng dụng FIKA bước vào phòng gọi vốn với đề nghị “ 3 triệu USD cho 2% cổ phần”.

Sau phần trình bày, Shark Bình thẳng thắn nói: “Đây là một trong những lời đề nghị ngáo giá nhất tại Shark Tank Việt Nam từ trước đến nay trong suốt 5 mùa. Thành thật mà nói tôi sẽ không đầu tư”.

Shark Bình nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn, cá tính trên chương trình Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Shark Tank VN.

Câu nói nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến “ngáo giá” trở thành cụm từ gắn liền với hình ảnh của Shark Bình.

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 5, sau khi nghe startup ngành F&B Huỳnh Vũ Tiến gọi vốn và cho biết thu nhập 1 tỷ đồng /tháng, Shark Bình thẳng thắn cho rằng Vũ Tiến có tài năng “chém gió thành bão, mà bão là thiên tai”.

Trước đó, ở mùa 4, tập 14, khi nhà sáng lập Nguyễn Hà Minh Thông đến kêu gọi 4 tỷ đồng đầu tư cho 25% cổ phần của dự án Edubox - ứng dụng gia sư trực tuyến. Shark Bình cũng đã đưa ra nhận xét startup còn "non và xanh quá. Gần như chưa có kết quả gì cả".

Cũng tại thương vụ này, ông nhận xét startup: "Chưa tìm thấy long mạch. Đã chưa tìm thấy long mạch, bạn lại không có gió đông. Tức là không có bệ phóng nào thổi bạn bay lên thật nhanh”.

Hai cụm từ “long mạch” và “gió đông” từ đó viral trên mạng xã hội, được nhiều người lan truyền và sử dụng.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx.