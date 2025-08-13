Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiệm vụ đặc biệt của sân bay Vân Đồn phục vụ hoạt động A80

  • Thứ tư, 13/8/2025 20:33 (GMT+7)
Từ ngày 27/8 đến ngày 2/9, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) được lựa chọn làm sân bay dự bị tạm thời cho sân bay Nội Bài (Hà Nội) để phục vụ hoạt động A80.

Vân Đồn sẽ là sân bay dự bị cho Nội Bài phục vụ hoạt động A80. Ảnh: CAAV.

Cục Hàng không vừa có văn bản gửi sân bay quốc tế Vân Đồn; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Hải Âu, Hành tinh Xanh, Ngôi sao Việt, VASCO và Cảng vụ Hàng không miền Bắc về bổ sung danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80 (nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo đó, Cục Hàng không đề nghị sân bay quốc tế Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho sân bay quốc tế Nội Bài từ 7h đến 17h (giờ Hà Nội) từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 để phục vụ hoạt động A80, đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan, đồng thời chỉ đạo Đài kiểm soát Không lưu Vân Đồn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với sân bay Vân Đồn nhằm đảm bảo sẵn sàng cho nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Đối với các hãng bay, cơ quan quản lý hàng không đề nghị các hãng tiếp nhận và triển khai đầy đủ các thông tin liên quan nêu trên, phổ biến, quán triệt các nội dung đến đội ngũ người lái tàu bay.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn hay vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không để kịp thời xem xét.

Chuyển toàn bộ bay quốc tế về Long Thành, Tân Sơn Nhất sẽ ra sao?

Nếu không có lộ trình, việc dời toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành sẽ khiến Tân Sơn Nhất dư công suất, nguy cơ gây áp lực tài chính và lãng phí hạ tầng.

3 giờ trước

Thủ tướng yêu cầu khánh thành sân bay Long Thành sớm 1 năm

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu toàn bộ công việc của 4 dự án thành phần sân bay Long Thành phải đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành dự án vào ngày 19/12 năm nay.

26:1558 hôm qua

Sun PhuQuoc Airways ký hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Vietcombank

Sáng 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group - đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

28:1686 hôm qua

Diệu Thanh

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

  • Quảng Ninh

    Quảng Ninh
    • Diện tích: 6.177,7 km²
    • Dân số: 1.224.600 người
    • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 203
    • Biển số xe: 14

