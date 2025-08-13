Nhiệm vụ đặc biệt của sân bay Vân Đồn phục vụ hoạt động A80

Từ ngày 27/8 đến ngày 2/9, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) được lựa chọn làm sân bay dự bị tạm thời cho sân bay Nội Bài (Hà Nội) để phục vụ hoạt động A80.

Vân Đồn sẽ là sân bay dự bị cho Nội Bài phục vụ hoạt động A80. Ảnh: CAAV.

Cục Hàng không vừa có văn bản gửi sân bay quốc tế Vân Đồn; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Hải Âu, Hành tinh Xanh, Ngôi sao Việt, VASCO và Cảng vụ Hàng không miền Bắc về bổ sung danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80 (nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo đó, Cục Hàng không đề nghị sân bay quốc tế Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho sân bay quốc tế Nội Bài từ 7h đến 17h (giờ Hà Nội) từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 để phục vụ hoạt động A80, đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan, đồng thời chỉ đạo Đài kiểm soát Không lưu Vân Đồn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với sân bay Vân Đồn nhằm đảm bảo sẵn sàng cho nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Đối với các hãng bay, cơ quan quản lý hàng không đề nghị các hãng tiếp nhận và triển khai đầy đủ các thông tin liên quan nêu trên, phổ biến, quán triệt các nội dung đến đội ngũ người lái tàu bay.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn hay vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không để kịp thời xem xét.