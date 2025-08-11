Nhà sản xuất Em xinh tố bị vi phạm bản quyền

Vie Channel thông báo Starbucks Việt Nam dùng trái phép ba ca khúc của mình tại sự kiện ngày 2/8 và cho biết chưa nhận được phản hồi.

Tối 11/8, Vie Channel - đơn vị sản xuất Anh trai "say hi", Em xinh "say hi" - đăng thông báo về việc Starbucks Việt Nam sử dụng trái phép các ca khúc thuộc quyền sở hữu của công ty.

Phía Vie Channel cho biết tại sự kiện concert diễn ra ngày 2/8, đơn vị này đã dùng các bài hát Gã săn cá (Em xinh "say hi"), Walk (Anh trai "say hi") và Từ chối hiểu (Rap Việt) dù chưa được Vie Channel đồng thuận hay cấp phép.

Vie Channel là nhà sản xuất Anh trai, Em xinh "say hi".

"Vie Channel là chủ sở hữu hợp pháp của các bài hát thuộc các chương trình do Vie Channel đầu tư sản xuất và nắm giữ toàn bộ bản quyền. Chúng tôi xin chính thức thông tin đến công chúng về việc Công ty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Ý Tưởng Việt (Starbucks Việt Nam) đã sử dụng trái phép tài sản sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vie Channel", NSX Em xinh viết trong thông báo.

Bên cạnh đó, phía Vie Channel thông tin thêm rằng công ty đã gửi công văn chính thức và làm việc trực tiếp với Starbucks Việt Nam để yêu cầu khắc phục vi phạm, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Cuối thông báo, Vie Channel yêu cầu Starbucks Việt Nam thực hiện đầy đủ yêu cầu được nêu trong các công văn chính thức mà phía công ty đã gửi.

Hiện tại, Starbucks Việt Nam chưa đưa ra phản hồi về thông tin mà Vie Channel công bố.

Trước đó, concert ngày 2/8 quy tụ các nghệ sĩ HIEUTHUHAI, Trúc Nhân, Chi Pu, MONO, Pháp Kiều, Chillies, DJ VA và MC Goku. Trong đêm diễn, HIEUTHUHAI hát ca khúc Walk, Pháp Kiều trình diễn trên nền nhạc Gã săn cá...