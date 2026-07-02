Nhà báo Ecuador bị tấn công ngay trên sóng trực tiếp

Một nhà báo Ecuador bị ném cốc bia trúng mặt khi đang phát sóng trực tiếp sau trận Mexico thắng Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Jose Carlos Crespo buồn bã chia sẻ sau sự cố gặp phải trên sân Azteca.

Sáng 1/7, không chỉ đội tuyển Ecuador phải dừng bước tại World Cup 2026, một sự cố đáng tiếc còn xảy ra ngay sau trận đấu trên sân Azteca khi nhà báo Jose Carlos Crespo của kênh Teleamazonas trở thành nạn nhân của hành vi bạo lực từ khán đài.

Theo thông tin từ Teleamazonas, Crespo đang thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp ở sân vận động thì bị một vật thể ném từ khán đài trúng vào mặt.

Đồng nghiệp của anh sau đó xác nhận chiếc cốc đã bay thẳng vào mặt Crespo đúng lúc ê-kíp đang đưa tin về những hành vi quá khích nhằm vào các phóng viên Ecuador.

Nữ phóng viên Gisella Buendia cho biết nhóm phóng viên Ecuador liên tục đối mặt với thái độ thù địch từ một bộ phận CĐV Mexico. Điều gây tranh cãi hơn là dù lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường, những phản ánh của các nhà báo được cho là không nhận được sự can thiệp kịp thời từ cảnh sát địa phương.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nhiều ý kiến cho rằng không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho hành vi tấn công những người chỉ đang tác nghiệp.

Sau sự cố, Jose Carlos Crespo không nhắc trực tiếp đến vụ tấn công trên trang cá nhân mà chia sẻ thông qua sự thất vọng về màn trình diễn của đội tuyển Ecuador. Anh viết: "Thông thường những thất bại mang đến nỗi buồn, nhưng hôm nay điều tôi cảm thấy nhiều hơn là sự bực bội".

Nhà báo này cho rằng Ecuador không chơi với tất cả khả năng ở trận đấu quyết định. Anh nhận định các ngôi sao của đội tuyển đã không thể hiện đúng kỳ vọng, trong khi ban huấn luyện vẫn bảo thủ với lựa chọn chiến thuật và không đưa ra những điều chỉnh cần thiết để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

"Một cái kết buồn cho một giấc mơ lớn", Crespo khép lại dòng chia sẻ sau khi Ecuador chính thức chia tay World Cup 2026.

Highlights Mexico 2-0 Ecuador Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.