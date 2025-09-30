Nguyễn Filip chưa bao giờ là số 1 với HLV Kim Sang-sik

Trong danh sách tuyển Việt Nam được công bố sáng 30/9, HLV Kim Sang-sik gạch tên cả Nguyễn Filip lẫn Đình Triệu.

HLV Kim Sang-sik gạch tên thủ môn Nguyễn Filip.

Chiến lược gia người Hàn Quốc gọi thủ thành Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Việt. Đồng thời, ông tiếp tục đặt niềm tin vào sao trẻ Trần Trung Kiên, đây cũng là thủ môn duy nhất trụ lại từ ASEAN Cup 2024.

Sai lầm liên tiếp

Thực tế, sự vắng mặt của Nguyễn Filip ở lần hội quân này không gây nhiều bất ngờ. Trong thời gian qua, thủ môn Việt kiều liên tục mắc những sai lầm trực tiếp dẫn đến các bàn thua của CAHN.

Gần nhất, ở trận mở màn AFC Champions League Two 2025/26 với Beijing Guoan hôm 18/9, anh để bóng bật tay vào lưới sau cú sút của Chi Zhongggou. Trong bàn thua thứ hai của đội nhà, thủ thành sinh năm 1992 chuyền bóng thẳng vào chân Zhang Yuan, “biếu” đối thủ bàn thắng dễ dàng.

Trước đó, tại giải các CLB Đông Nam Á, trong cuộc đối đầu BG Pathum, Nguyễn Filip cũng để lại hai pha xử lý đáng quên. Một lần anh phản xạ chậm trước cú sút không quá khó của Chanathip, một lần phát bóng sai để chính “Messi Thái” trừng phạt bằng cú xút xa và ghi bàn từ gần giữa sân.

Chỉ trong hai trận, Nguyễn Filip mắc bốn sai lầm trực tiếp dẫn đến bốn bàn thua của CAHN. Với những con số này, thật khó để một thủ môn còn nhận được sự tin tưởng ở đội tuyển quốc gia.

Chưa bao giờ là số một

Nguyễn Fillip chưa bao giờ là số 1 trong sự lựa chọn của HLV Kim Sang-sik.

Thực tế, phong độ của thủ môn thuộc biên chế CAHN chỉ là một phần. Nói thế là bởi, ở những lần hội quân trước, thủ môn này vốn chưa bao giờ là lựa chọn số một trong khung gỗ đội tuyển.

Tại ASEAN Cup 2024, khi Đặng Văn Lâm vắng mặt, nhiều người tin rằng cơ hội bắt chính sẽ mở ra cho Nguyễn Filip. Thế nhưng, HLV Kim Sang-sik lại trao niềm tin cho Nguyễn Đình Triệu. Thủ môn của Hải Phòng có giải đấu ấn tượng, góp công lớn vào chức vô địch của tuyển Việt Nam.

Ở lần hiếm hoi được trao cơ hội bắt chính khi tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia hôm 10/6, Nguyễn Filip có nhiều pha cứu thua quan trọng. Tuy nhiên, thất bại nặng nề 0-4 khiến tất cả nỗ lực của anh trở nên vô nghĩa. Người ta chỉ nhớ đến tỷ số, chứ không phải những tình huống cản phá.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik không chỉ nhìn vào một trận đấu để đánh giá cầu thủ. Ông hướng đến sự ổn định và niềm tin lâu dài.

Một thủ môn có thể tỏa sáng trong vài khoảnh khắc, nhưng nếu liên tục mắc sai lầm cơ bản ở cấp CLB thì rất khó để thuyết phục ban huấn luyện ở cấp đội tuyển quốc gia. Với chiếc lược gia người Hàn Quốc, vị trí trong khung gỗ không có chỗ cho sự mạo hiểm, bởi một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng cả trận đấu.

Việc Nguyễn Filip bị gạt khỏi danh sách không đơn thuần là trừng phạt sau sai lầm, mà còn thể hiện quan điểm dùng người rõ ràng của HLV Kim Sang-sik. Đó là, ở tuyển Việt Nam không có chỗ cho sự phập phù.