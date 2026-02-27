Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người xếp hàng mua vàng vía Thần Tài hôm qua đang lỗ nặng

  • Thứ sáu, 27/2/2026 09:43 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Giá vàng trong nước sáng 27/2 không đổi so với giá cuối ngày hôm qua, nhưng đã giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng cùng ngày, khiến người mua lỗ nặng 4-5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước "bất động" sau phiên giao dịch ngày vía Thần Tài 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/2), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên trước.

Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng hôm qua, giá vàng trong nước đã giảm trên dưới 1 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua, nhưng giảm 1 triệu đồng so với giá buổi sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ sáng nay giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đồng thời thấp hơn 700.000 đồng so với buổi sáng, hiện cố định ở mức 180 - 183,8 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC ĐỨNG YÊN
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này hiện đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mốc 184 triệu đồng/lượng, tương đương với giá bán của vàng miếng SJC.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán tại các doanh nghiệp chủ yếu đi ngang, hiện phổ biến neo trên 183 triệu đồng/lượng.

PNJ sáng nay chấp nhận giao dịch vàng nhẫn tại 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở 180,9 - 183,9 triệu/lượng; Phú Quý niêm yết ở mức 180,5 - 183,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá 181 - 184 triệu/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng hiện giao dịch ở 181,2 - 184 triệu đồng/lượng.

So với sáng 26/2, giá bán ra vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp đều đã giảm trên dưới 1 triệu đồng/lượng. Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp trong nước đưa ra ở mức 3-4 triệu/lượng khiến những người mua vàng sáng hôm qua (ngày vía Thần Tài) đang chịu khoản lỗ 4-5 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới biến động tăng không đáng kể, hiện neo chắc chắn ở vùng 5.186 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 164 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Người TP.HCM đội mưa lớn mua vàng, có tiệm đến trưa đã 'cháy hàng'

Dù trời mưa lớn và giá vàng neo cao, nhiều người ở TP.HCM vẫn xếp hàng mua vàng vía Thần Tài. Ngoài vàng nhẫn, vàng miếng, sản phẩm vàng cỡ nhỏ 0,3-0,5 chỉ hút khách nhờ giá dễ tiếp cận.

20 giờ trước

Giá vàng bất ngờ giảm ngày vía Thần Tài

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng giảm gần nửa triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), hiện cố định ở mốc 185 triệu đồng/lượng.

25:1500 hôm qua

Giá vàng cao chót vót, hàng dài người vẫn xuyên đêm chờ mua

Nhiều người dân xếp hàng từ đêm hôm trước dưới trời mưa rét để sớm mua vàng ngày vía Thần Tài sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) tại Hà Nội.

25:1507 hôm qua

Hồng Nhung

Đọc tiếp

Ngan hang cung 'du trend' via Than Tai hinh anh

Ngân hàng cũng 'đu trend' vía Thần Tài

22 giờ trước 11:43 26/2/2026

0

Không chỉ các doanh nghiệp vàng, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank… cũng đang tận dụng "cơn sốt" vía Thần Tài để tung loạt ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Gia vang the gioi vua vuot 5.200 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới vừa vượt 5.200 USD/ounce

00:36 26/2/2026 00:36 26/2/2026

0

Giá vàng đã tăng hơn 1% trong phiên, lấy lại đà đi lên sau cú giảm trước đó, trong bối cảnh lo ngại thuế quan của Mỹ và rủi ro Iran thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản an toàn.

IMF phe duyet khoan vay 8,1 ty USD cho Ukraine hinh anh

IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine

10 phút trước 09:41 27/2/2026

0

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kyiv duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

