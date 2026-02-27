Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine

  • Thứ sáu, 27/2/2026 09:41 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kyiv duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

AFP đưa tin Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 26/2 thông báo hội đồng điều hành của quỹ này đã phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine, cho phép tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ USD, vài ngày sau cột mốc tròn 4 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng này thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kyiv duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Các nhân viên của IMF và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận cấp chuyên viên về khoản tài trợ này hồi tháng 11/2025.

Tuy nhiên, chương trình này phụ thuộc vào việc đảm bảo các cam kết tài chính và thông qua ngân sách, cùng các yếu tố khác.

Thông báo của IMF nêu rõ: "Mục tiêu bao quát của chương trình mới... là tiếp tục củng cố sự ổn định kinh tế và tài chính, khôi phục tính bền vững của khoản nợ" và thúc đẩy các cải cách giúp phục hồi sau xung đột và hỗ trợ mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nói thêm: "Ukraine và người dân nước này đã vượt qua một cuộc chiến tranh kéo dài và tàn khốc trong hơn 4 năm với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc".

Theo bà, thỏa thuận mới "nhằm mục đích bảo toàn sự ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính... cũng như mở rộng và làm sâu sắc thêm các cải cách cơ cấu khi chiến tranh tiếp diễn".

Cùng ngày 26/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến vòng đàm phán tiếp theo để chấm dứt xung đột với Nga sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới tại Abu Dhabi.

