Người phụ nữ Thái Lan sống lại trong quan tài ngay trước khi hỏa táng

  • Thứ ba, 25/11/2025 15:53 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Thái Lan khi một người phụ nữ bất ngờ cử động trong quan tài ngay trước lúc chuẩn bị được đưa đi hỏa táng, khiến những người có mặt tại chùa hoảng hốt.

Chùa Wat Rat Prakhong Tham, thuộc tỉnh Nonthaburi ngoại ô Bangkok (Thái Lan), đã đăng tải đoạn video lên trang Facebook, ghi lại cảnh một phụ nữ nằm bất động trong quan tài trắng đặt trên thùng xe bán tải. Bất ngờ, bà khẽ cử động tay và đầu, khiến các nhân viên chùa bàng hoàng.

Ông Pairat Soodthoop, quản lý phụ trách công việc tổng hợp và tài chính của chùa, cho biết với hãng tin AP hôm 24/11 rằng người phụ nữ 65 tuổi được chính anh trai chở từ tỉnh Phitsanulok đến để làm lễ hỏa táng.

“Khi nghe tiếng gõ rất nhỏ phát ra từ trong quan tài, tôi ngạc nhiên liền đề nghị mở nắp. Ai nấy đều sững sờ. Tôi thấy bà ấy hé mắt và tiếp tục gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà đã gõ từ khá lâu”, ông kể.

Thai Lan anh 1

Người phụ nữ Thái Lan được cho là đã sống dậy trong quan tài khi anh trai bà chuẩn bị đưa bà đến chùa để hỏa táng. Ảnh: Viral Press.

Theo lời người anh trai, bà đã nằm liệt giường suốt hai năm và sức khỏe suy kiệt. Hai ngày trước, bà đột ngột bất động và dường như ngừng thở, khiến gia đình tưởng bà đã qua đời.

Anh trai sau đó đặt bà vào quan tài và lái xe hơn 500 km đến Bangkok, với mong muốn thực hiện di nguyện của bà là hiến tạng. Tuy nhiên, bệnh viện từ chối tiếp nhận vì không có giấy chứng tử.

Do chùa đang cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí, anh tìm đến chùa Wat Rat Prakhong Tham vào ngày 23/11, nhưng cũng bị từ chối vì thiếu giấy tờ xác nhận. Chính trong lúc ông Pairat đang hướng dẫn thủ tục để xin giấy chứng tử thì mọi người nghe thấy tiếng động trong quan tài.

Nhân viên chùa nhanh chóng kiểm tra và lập tức đưa bà đến bệnh viện gần đó.

Ông Pairat cho biết vị trụ trì đã quyết định sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho người phụ nữ.

Phát hiện thi thể hai mẹ con bị giấu vào tủ đông ở Áo

Cảnh sát Innsbruck (Áo) vừa phanh phui vụ án rúng động khi tìm thấy thi thể hai mẹ con người Syria bị giấu trong tủ đông sau vách thạch cao, hé lộ âm mưu che đậy tinh vi của hai nghi phạm.

17:17 22/11/2025

Mexico phát hiện 48 túi chứa thi thể người

Ngày 24/10, giới chức Mexico cho biết họ đã phát hiện 48 túi chứa thi thể người tại một ngôi mộ tập thể nằm trên một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, Mexico.

16:52 25/10/2025

Phát hiện ba thi thể người Hàn trong kho lạnh tại chùa ở Campuchia

Giới chức Campuchia xác nhận ba thi thể công dân Hàn Quốc được lưu giữ trong phòng lạnh tại chùa Tuek Thla, Phnom Penh, giữa lúc điều tra hàng loạt vụ bắt cóc người Hàn tại nước này.

14:29 22/10/2025

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

Thái Lan Thái Lan sống dậy quan tài hỏa táng

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

UAV My roi ngoai khoi Han Quoc hinh anh

UAV Mỹ rơi ngoài khơi Hàn Quốc

10 phút trước 16:32 25/11/2025

0

Chiếc UAV MQ-9 Reaper đóng tại căn cứ Kunsan rơi xuống biển khi bay nhiệm vụ, giữa lúc Mỹ tăng cường giám sát quân sự tại Tây Thái Bình Dương và căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

