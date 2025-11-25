Người phụ nữ Thái Lan sống lại trong quan tài ngay trước khi hỏa táng

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Thái Lan khi một người phụ nữ bất ngờ cử động trong quan tài ngay trước lúc chuẩn bị được đưa đi hỏa táng, khiến những người có mặt tại chùa hoảng hốt.

Chùa Wat Rat Prakhong Tham, thuộc tỉnh Nonthaburi ngoại ô Bangkok (Thái Lan), đã đăng tải đoạn video lên trang Facebook, ghi lại cảnh một phụ nữ nằm bất động trong quan tài trắng đặt trên thùng xe bán tải. Bất ngờ, bà khẽ cử động tay và đầu, khiến các nhân viên chùa bàng hoàng.

Ông Pairat Soodthoop, quản lý phụ trách công việc tổng hợp và tài chính của chùa, cho biết với hãng tin AP hôm 24/11 rằng người phụ nữ 65 tuổi được chính anh trai chở từ tỉnh Phitsanulok đến để làm lễ hỏa táng.

“Khi nghe tiếng gõ rất nhỏ phát ra từ trong quan tài, tôi ngạc nhiên liền đề nghị mở nắp. Ai nấy đều sững sờ. Tôi thấy bà ấy hé mắt và tiếp tục gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà đã gõ từ khá lâu”, ông kể.

Người phụ nữ Thái Lan được cho là đã sống dậy trong quan tài khi anh trai bà chuẩn bị đưa bà đến chùa để hỏa táng. Ảnh: Viral Press.

Theo lời người anh trai, bà đã nằm liệt giường suốt hai năm và sức khỏe suy kiệt. Hai ngày trước, bà đột ngột bất động và dường như ngừng thở, khiến gia đình tưởng bà đã qua đời.

Anh trai sau đó đặt bà vào quan tài và lái xe hơn 500 km đến Bangkok, với mong muốn thực hiện di nguyện của bà là hiến tạng. Tuy nhiên, bệnh viện từ chối tiếp nhận vì không có giấy chứng tử.

Do chùa đang cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí, anh tìm đến chùa Wat Rat Prakhong Tham vào ngày 23/11, nhưng cũng bị từ chối vì thiếu giấy tờ xác nhận. Chính trong lúc ông Pairat đang hướng dẫn thủ tục để xin giấy chứng tử thì mọi người nghe thấy tiếng động trong quan tài.

Nhân viên chùa nhanh chóng kiểm tra và lập tức đưa bà đến bệnh viện gần đó.

Ông Pairat cho biết vị trụ trì đã quyết định sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho người phụ nữ.