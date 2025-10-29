Người Nhật phát minh lại muỗng xới cơm

Từ muỗng xới cơm kiêm que vo gạo cho đến cốc nấu cơm cá nhân, thương hiệu bán lẻ 3COINS của Nhật Bản đang thu hút sự chú ý với loạt sản phẩm gia dụng độc đáo.

Chiếc muỗng xới cơm độc đáo có khả năng biến hình. Ảnh: GizmodoJapan.

Gạo là thực phẩm chủ đạo trong văn hóa ẩm thực châu Á, và quy trình vo gạo sạch trước khi nấu luôn là bước chuẩn bị cần thiết. Trong khi nhiều người vẫn ưa chuộng phương pháp truyền thống dùng tay không, một số khác đã chuyển sang sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như rây lọc hoặc que khuấy chuyên dụng.

Tuy nhiên, việc dùng tay trần dẫn đến tay bị ướt, còn việc sử dụng thêm các dụng cụ khác lại gây tốn không gian lưu trữ và mất thời gian vệ sinh.

Thương hiệu 3COINS của Nhật Bản đã giới thiệu một dụng cụ có tên gọi "KITINTO Rice Scoop", được thiết kế để giải quyết vấn đề trên bằng cách tích hợp hai chức năng cơ bản là xới cơm và vo gạo.

Với mức giá bán lẻ 330 yên (khoảng 2,5 USD ), sản phẩm này là một chiếc muỗng xới cơm thông thường nhưng có khả năng biến đổi thành que vo gạo. Thiết kế này hướng đến mục tiêu hợp lý hóa các công cụ nấu nướng và tối ưu hóa không gian lưu trữ trong bếp.

Công dụng chính của sản phẩm là kết hợp giữa xới cơm và vo gạo. Ảnh: GizmodoJapan.

Dụng cụ này vận hành bằng một cơ cấu biến đổi linh hoạt. Người dùng thao tác mở rộng để chuyển sang hình dạng khuấy bằng cách đẩy khớp nối trung tâm sang trái, và đóng lại bằng cách đẩy sang phải.

Ở trạng thái cơ bản, sản phẩm vẫn duy trì được hình dáng muỗng xới cơm, có thể đứng thẳng khi đặt trên mặt phẳng.

Ưu điểm đáng chú ý của dụng cụ này là khả năng hỗ trợ công đoạn vo gạo mà không yêu cầu người dùng chạm tay trực tiếp vào nước. Đây là một lợi thế thiết thực, đặc biệt trong mùa đông lạnh giá ở Nhật Bản.

Người dùng có thể sử dụng dụng cụ ở dạng mở để khuấy đều gạo trong nước. Khi thay nước, họ chỉ cần để nước chảy vào thau và tràn ra, loại bỏ thao tác dùng tay chặn hoặc đổ nước thủ công. Việc lặp lại quy trình này giúp hoàn thành công đoạn vo gạo một cách hợp vệ sinh và giảm thiểu sự bất tiện.

3COINS (Ba đồng xu) là thương hiệu bán lẻ đồ gia dụng của Nhật Bản, được đặt tên theo cách định giá sản phẩm độc đáo của công ty. Đa số các mặt hàng được bày bán tại chuỗi cửa hàng này có mức giá tiêu chuẩn chỉ 300 yên. Mức giá này cho phép người tiêu dùng thanh toán thuận tiện chỉ bằng ba đồng xu mệnh giá 100 yên.

Cốc nấu cơm 1 người, sản phẩm độc đáo khác đến từ thương hiệu 3COINS. Ảnh: JapanToday.

Tuy nhiên, trong mô hình kinh doanh này, 3COINS cũng áp dụng ngoại lệ. Tương tự như các chuỗi cửa hàng đồng giá 100 yên phổ biến tại Nhật Bản, một số sản phẩm đặc biệt của 3COINS vẫn được niêm yết ở mức giá cao hơn so với tiêu chuẩn 300 yên để phù hợp với giá trị và chi phí sản xuất.

Bên cạnh chiếc muỗng xới cơm đa năng, thương hiệu này còn có các dụng cụ độc đáo khác, nổi bật là “Kitinto One-Person Rice-cooking Mug".

Tuy có hình dáng giống một chiếc cốc cà phê, chức năng thực sự của sản phẩm này là nấu cơm. Cốc cho phép người dùng nấu một suất cơm cá nhân hoàn toàn bằng lò vi sóng, không cần sử dụng đến nồi cơm điện chuyên dụng. Với mức giá chỉ khoảng 3,6 USD (so với hơn 60 USD cho nồi cơm điện), chiếc cốc này cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí.