Tại sao ‘iPhone Nhật’ luôn rẻ

Bất chấp biến động địa chính trị và tỷ giá, iPhone tại Nhật Bản vẫn thuộc nhóm rẻ nhất thế giới.

iPhone 17 series tại một Apple Store ở Nhật Bản. Ảnh: K-tao.

Mới đây, viện nghiên cứu ICT Nhật Bản công bố báo cáo về giá smartphone bán ra tại nước này so với các quốc gia thuộc 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Kết quả cho thấy giá iPhone ở đất nước Mặt trời mọc thấp hơn trung bình 20%. Điều tương tự cũng xuất hiện với máy tính bảng hay các dòng điện thoại Android.

Nghiên cứu được đưa ra giữa giai đoạn căng thẳng địa chính trị, phí nguyên liệu thô và vận chuyển tăng cao, tác động lên sản phẩm đầu cuối, khiến người dùng khó chịu.Tuy nhiên, những vấn đề này có vẻ không ảnh hưởng đến thị trường Nhật Bản.

Cụ thể, báo cáo của Viện nghiên cứu ICT Nhật Bản cho thấy dòng iPhone 17 đang bán ở nước này vào khoảng 129.000 yên, thấp hơn mức trung bình các nước G20 khoảng 20,5%. Trong khi đó, mẫu iPhone 16 ở quốc gia này có giá 114.800 yên, thấp hơn mặt bằng chung 19,7%. Các dòng Samsung, Oppo, Xiaomi ở thị trường Nhật Bản cũng rẻ hơn quốc tế 10-20% tùy mẫu. Tổng kết, 100% điện thoại được đưa ra nghiên cứu ở nước này, đều thấp hơn mức trung bình G20.

Bảng so sánh của giá bán điện thoại ở Nhật Bản (tím) và các nước G20 (trắng). Ảnh: Viện nghiên cứu ICT Nhật Bản.

“Tác động của thuế quan từ chính quyền Tổng thống Trump vẫn thu hút chú ý. Giá điện thoại thông minh, máy tính bảng tại thời điểm khảo sát có xu hướng tăng nhẹ so với trước đó. Nhưng tổng thể, việc Nhật Bản có điện thoại rẻ hơn các nước vẫn không thay đổi”, Viện nghiên cứu ICT Nhật Bản kết luận.

Theo trang trinity.jp, việc duy trì giá thấp có thể là một phần trong kế hoạch dài hạn của Apple. Đây là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên Táo khuyết phân phối iPhone. Đồng thời, thị phần điện thoại Apple tại đây cũng cao hơn hẳn mặt bằng chung. Mức trung bình 50-70% tùy giai đoạn, cao hơn cả quê nhà Mỹ của công ty này.

Ngoài ra, thuế nhập khẩu mặt hàng điện tử của nước này cũng được đặt ở mức thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc, châu Âu.

Tại đất nước Mặt trời mọc, hệ thống phân phối phụ thuộc vào nhà mạng cũng giúp hạ giá sản phẩm. Thay vì hệ thống Apple Store hay đại siêu thị, người Nhật mua di động qua các nhà mạng. Giá sản phẩm khi đến tay khách hàng gần như bằng 0. Người dùng trả gói mạng hàng tháng như một hình thức trả góp. Đổi lại, giá di động và các gói cước tích hợp ở quốc gia này bị người dùng kêu ca vì quá đắt so với thu nhập.

“Mức giá rẻ của các sản phẩm Apple mua tại Nhật Bản đã được biết đến từ lâu. Và điều đó vẫn không thay đổi đến thời điểm này, lúc đồng yên yếu đi. Khi tôi làm việc ở nước ngoài và tạm thời về nước, mọi người thường nhờ tôi mua cho họ một chiếc iPhone. Chúng được phát hành sớm ở Nhật Bản và giá rẻ hơn”, một người dùng để lại bình luận trên mạng xã hội.