Laptop độc lạ của Lenovo

Tại triển lãm điện tử IFA 2025, Lenovo trình diễn nguyên mẫu laptop màn hình xoay. Mang tên ThinkBook VertiFlex Concept, sản phẩm có màn hình 14 inch ở chế độ thông thường. Khi đẩy mép góc phải lên trên, màn hình sẽ xoay 90 độ sang chế độ dọc, phù hợp để soạn văn bản, lập trình hoặc xem nội dung dọc.

Đây không phải lần đầu Lenovo trình diễn laptop độc đáo. Hãng từng mang đến thiết bị với màn hình OLED cuộn, lật hoặc xoay ra phía trước. Theo The Verge, nguyên mẫu lần này có thiết kế đơn giản nhưng thực tế hơn, dễ dàng thương mại hóa ra thị trường.

Theo Digital Trends, người dùng thường xuyên di chuyển có thể tận dụng chế độ dọc của ThinkBook VertiFlex để đọc tài liệu, bảng tính với nội dung dài hoặc lướt mạng xã hội. So với Yoga Book 9i với 2 màn hình lật, ý tưởng này đơn giản nhưng vẫn hữu dụng.

Thao tác chuyển hướng màn hình của ThinkBook VertiFlex khá thoải mái. Khi nằm dọc, phần khung thừa còn lại vừa đủ để dựng smartphone, có thể kết hợp ứng dụng Smart Connect của Lenovo để chia sẻ file hoặc điều khiển điện thoại bằng chuột.

Lenovo không chia sẻ nhiều về thông số của ThinkBook VertiFlex. Nguyên mẫu trưng bày tại triển lãm có 2 cổng USB-C chuẩn Thunderbolt, một cổng USB-A, cổng HDMI và cổng tai nghe 3,5 mm.

Thiết kế của máy không cầu kỳ như những nguyên mẫu khác, tuy không quá mỏng nhẹ với độ dày 17,9 mm, khối lượng 1,39 kg.

Để so sánh, sản phẩm mỏng hơn đôi chút, nhẹ hơn khoảng 300 g so với ThinkBook Plus màn hình cuộn, dù vẫn dày và nặng hơn các laptop thông thường như ThinkPad X9.

Lenovo chưa tiết lộ giá bán của ThinkBook VertiFlex. Tuy vậy với kết cấu đơn giản, thiết bị nhiều khả năng rẻ hơn so với dòng màn hình gập ThinkPad Plus Gen 6 ( 3.500 USD ). Đại diện công ty cho biết ý tưởng này có thể điều chỉnh cho nhiều kích thước màn hình khác nhau.

