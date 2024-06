Người đứng sau cảnh nóng

Theo Hollywood Reporter, suốt nhiều thập kỷ, kinh đô điện ảnh do nam giới thống trị đã chứng kiến vô số trường hợp diễn viên nữ bị lạm dụng trong quá trình đóng cảnh nhạy cảm. Nhưng sau khi làn sóng #MeToo phát triển, nhiều quy định được đặt ra để bảo vệ quyền lợi phái đẹp. Từ đó, nghề điều phối viên thân mật trở nên phổ biến.

Điều phối viên thân mật là những người "đóng đinh" sau hậu trường, có nhiệm vụ hướng dẫn diễn viên thực hiện động tác hôn, cảnh 18+, cảnh giường chiếu đúng mực, nhằm tránh xảy ra tình trạng hưng phấn quá mức hoặc lạm dụng bạn diễn.

Họ được đào tạo bài bản, tuân theo các giao thức cụ thể để giảm sự kích thích cho diễn viên. Ngoài đạo diễn, điều phối viên có quyền yêu cầu dừng cảnh quay để làm nguội cảm xúc cho diễn viên nếu thấy họ đang mất kiểm soát.

Trong The Challengers, Zendaya phải thực hiện cảnh yêu đương nóng bỏng với 2 bạn diễn nam Josh O'Connor và Mike Faist. Dẫu vậy, cô không bị áp lực. Diễn viên cho biết: "Chúng tôi có điều phối viên thân mật ở trường quay. Điều này thật tuyệt vời và rất hữu ích vì giúp chúng tôi cảm thấy an toàn".

Điều phối viên đó là Mam Smith, người có nhiều năm kinh nghiệm. Chia sẻ với Hollywood Reporter, Smith cho biết công việc của cô là trò chuyện với Zendaya cùng các diễn viên khác trước, trong và sau khi ghi hình. Họ thảo luận về ánh sáng nào đẹp nhất, bố trí chính xác bộ phận cơ thể khi lên hình và liên tục động viên để đảm bảo diễn viên ổn định tâm lý.

Smith tự tin bày tỏ: "Có thể nói nghề này giống như chuyên gia của ngành điện ảnh vậy. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo các cảnh nhạy cảm được thực hiện trong sự tôn trọng tất cả người liên quan, bao gồm diễn viên, thành viên đoàn làm phim và toàn bộ ê-kíp của quá trình sản xuất".

Đầu năm nay, Kate Winslet chia sẻ với New York Times rằng cô cảm thấy không có bất kỳ khó khăn nào cản bước mình vì luôn có điều phối viên thân mật mỗi khi phải đóng cảnh yêu đương, khỏa thân hoặc cảnh hôn. Minh tinh nói: "Tôi rất trân trọng họ".

Tác phẩm Poor Things do Yorgos Lanthimos đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng, trong đó nữ chính Emma Stone khám phá niềm vui sướng và dấn thân vào hoạt động mại dâm. Tất cả thước phim ướt át của cô đều được đảm bảo bởi điều phối viên thân mật.

Series Bridgerton cũng vậy. Đằng sau cảnh nhân vật Daphne ép Simon làm cho cô có thai, hoặc rất nhiều phân đoạn táo bạo khác luôn có sự kiểm soát của điều phối viên Lizzy Talbot. Talbot kể đã tập dợt với diễn viên trong nhiều tuần trước khi bấm máy. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị phục trang, giữ raccord, đảm bảo các diễn viên có tinh thần thoải mái nhất với việc "cởi đồ".

Theo nghiên cứu từ trường Truyền thông và Báo chí USC Annenberg và Đại học Bang San Diego (Mỹ), 83% trong số 250 phim có doanh thu cao nhất năm 2023 do nam giới đạo diễn và chỉ 4% thuê ít nhất 10 phụ nữ đảm nhận các vai trò khác nhau trong hậu trường.

Trong số % ít ỏi đó đã bảo gồm điều phối viên thân mật. Thực tế, nghề này tuy phổ biến ở Hollywood nhưng vẫn bị kìm hãm bởi quyền lực của nam giới. Điều phối viên Erika Lust cho biết nhiều nhà sản xuất, đạo diễn không chấp nhận chi tiền thuê nhân sự cho khoản này. Kể cả một số diễn viên cũng tuyên bố" tự tin đóng cảnh nóng mà không cần điều phối viên".

Theo Hollywood Reporter, series đình đám Game of Thrones nổi tiếng với những phân đoạn tình dục trần trụi nhưng không có người điều phối cảnh thân mật. Điều đó khiến Gemma Whelan, sao nữ thủ vai Yara Greyjoy, cực kỳ hoảng sợ mỗi khi lên set quay.

Tuy nhiên, Sean Bean (vai Eddard Stark) lại thấy điều đó bình thường. Tài tử trả lời The Times UK rằng ông "ức chế" với điều phối viên, bởi việc dàn xếp trên phim trường sẽ khiến những phân đoạn nóng bỏng trở nên thiếu tự nhiên. Chia sẻ này sau đó bị phản ứng dữ dội. Rachel Zegler - nữ chính West Side Story - là một trong những người chỉ trích Bean.

Sau ồn ào, HBO quyết định ủy quyền cho các điều phối viên thân mật trên tất cả trường quay của họ - điều mà Mam Smith đồng ý là rất quan trọng để diễn ra sự thay đổi mang tính hệ thống.

Cô phát biểu: "Đây là quyết định sáng suốt. Các diễn viên sẽ không được phép thực hiện một cảnh ướt át hoặc quá lộ liễu nếu không có chuyên gia được đào tạo ở đó để hỗ trợ. Tạo ra môi trường an toàn là điều bắt buộc để đảm bảo những màn trình diễn tốt. Nếu đạo diễn từ chối chúng tôi, họ sẽ không biết vai trò của chúng tôi có thể mang lại lợi ích như thế nào cho đại cuộc".

Erika Lust đồng tình quan điểm trên. Cô còn nhắc đến I May Destroy You, loạt phim đề cập lạm dụng thể xác khi khắc họa những cảnh quan hệ tình dục khó khăn về mặt cảm xúc và thể chất. "Nên ở đó, các diễn viên mới cần một người đủ tin tưởng để cởi mở nói ra những điều thầm kín", Lust nói.

Michaela Coel, đạo diễn I May Destroy You, khi nhận giải BAFTA đã vinh danh những điều phối viên thân mật, đặc biệt là Ita O'Brien, vì đã góp phần giúp bộ phim của cô được công nhận.

Coel phát biểu: "Cảm ơn sự tồn tại của bạn trong ngành vì đã tạo ra không gian an toàn, vạch ra ranh giới về thể chất, cảm xúc và nghề nghiệp để chúng tôi có thể thực hiện công việc về bóc lột, đánh mất sự tôn trọng, lạm dụng quyền lực trong bộ phim này. Nếu không có bạn, cảnh quay sẽ trở nên lộn xộn, không khí xấu hổ bao trùm cả đoàn. Sự tàn phá nội tâm của diễn viên và ti tỉ thứ tiêu cực khác sẽ xảy ra. Sự tham gia của bạn cần thiết cho phim của tôi và cả những phim khác".

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.