Loạt bê bối của Justin Timberlake trước vụ bị bắt

Một trong những scandal tai tiếng nhất sự nghiệp của Timberlake xảy ra trên sân khấu Super Bowl 2004. Theo CNN, khi đang hát đến câu "Bet I’ll have you naked by the end of this song" thì anh quay sang xé rách áo của Janet Jackson, khiến cô lộ ngực trên truyền hình trực tiếp. Sự cố gây ra làn sóng phẫn nộ trước cách hành xử thiếu tinh tế của nam ca sĩ. Ảnh: CNN.