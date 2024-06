Tình trạng Justin Timberlake sau khi bị bắt

Giọng ca Mirrors đã được thả tự do mà không phải trả tiền tại ngoại. Song, nam ca sĩ vẫn phải hầu tòa vào cuối tháng 7 bởi một số cáo buộc vi phạm giao thông.

Theo CNN, Justin Timberlake đã được thả khỏi sở cảnh sát New York mà không cần trả tiền tại ngoại. Tuy nhiên, anh bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn cùng một số vi phạm khác khi tham gia giao thông. Dự kiến, nam ca sĩ sẽ ra hầu tòa vào ngày 26/7.

Trước đó, lực lượng cảnh sát cảng Sag nhận được thông tin về việc giọng ca My Love điều khiển chiếc xe BMW 2025 trong tình trạng say xỉn. Hồ sơ từ tòa án cho biết Timberlake được cho là đã không dừng lại khi có biển báo dừng và di chuyển sai làn đường.

Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng và tiến hành kiểm tra, nam ca sĩ khai rằng bản thân sử dụng đồ uống có cồn và đang cùng bạn bè về nhà. Theo mô tả trong hồ sơ, đôi mắt của Timberlake đỏ ngầu, trên người nồng nặc mùi rượu, thiếu tỉnh táo và di chuyển không vững.

Justin Timberlake và luật sư rời khỏi tòa án ở The Hamptons. Ảnh: Matt Agudo.

Ngoài ra, nam ca sĩ liên tục từ chối kiểm tra nồng độ cồn khi được đề nghị từ phía cảnh sát. Trước những sai phạm, Justin Timberlake đã bị bắt và tạm giữ qua đêm để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, nam ca sĩ đang thực hiện chuyến lưu diễn với album gần đây là Everything I Thought It Was. Dự kiến vào thứ sáu tuần này, Timberlake ​​sẽ biểu diễn ở Chicago tại United Center. Song, việc hầu tòa vào 26/7 sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch lưu diễn của Justin Timberlake bởi anh có một buổi hòa nhạc ở Ba Lan được lên lịch vào hôm đó.