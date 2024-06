Kế sách của Sơn Tùng

Với việc trở lại bằng ca khúc đơn giản, dễ thư giãn, Sơn Tùng nhận phản hồi tích cực. Đây cũng là xu hướng đang thịnh hành tại Kpop.

Sơn Tùng đã trở lại với Đừng làm trái tim anh đau. Tiêu đề nghe có vẻ là một ca khúc buồn, thất tình nhưng thực tế Đừng làm trái tim anh đau lại vui tươi, lạc quan từ giai điệu, tới hình ảnh. So với There’s no one at all, Making My Way hay Lạc trôi, Đừng làm trái tim anh đau dễ nghe hơn rất nhiều. Đây có lẽ là một trong những ca khúc gần gũi, thân thiện với khán giả nhất của Sơn Tùng.

Kết quả khi Sơn Tùng thay đổi

Ra mắt vào 8/6, Đừng làm trái tim anh đau đạt hơn 21 triệu lượt xem tính tới trưa 14/6 và đứng hạng 1 top thịnh hành danh mục âm nhạc suốt nhiều ngày qua. Nếu Making My Way và There’s no one at all có điểm khởi đầu khá chênh vênh, sóng gió, thậm chí được xem như bước tụt lùi của Sơn Tùng thì Đừng làm trái tim anh đau đón nhận những tín hiệu khá quan, ít tranh cãi. Đương nhiên, vẫn có những khán giả cho rằng ca khúc trẻ con, ca từ sáo rỗng nhưng theo dõi trên mạng xã hội, phần đông phản hồi là khen ngợi.

Để bênh vực cho quan điểm của họ, những khán khen ngợi Sơn Tùng nhận định âm nhạc là để giải trí, thư giãn, xua tan căng thẳng, mệt mỏi và Đừng làm trái tim anh đau làm tốt việc đó. Nếu với Making My Way, Sơn Tùng chọn thể loại reggaeton, một dòng nhạc rất khó để thể hiện và cũng khá xa lạ so với công chúng Việt Nam hay There’s no one at all là hip hop pha rock thì ở Đừng làm trái tim anh đau, nam ca sĩ đơn giản hơn với dòng nhạc pop, ballad.

Đừng làm trái tim anh đau có thành tích vượt xa những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm, giúp Sơn Tùng tiếp tục khẳng định vị trí số một ở thị trường âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Đây là một ca khúc vui tươi, năng lượng tích cực từ giai điệu tới ca từ. Cấu trúc của bài hát cũng dễ nghe với phần điệp khúc lặp đi lặp lại và outro “la la la” càng thúc đẩy bầu không khí hứng khởi, vui tươi. Sơn Tùng đã sử dụng vòng hòa thanh quen thuộc, dễ gặp ở nhiều bài hát nhưng có cách viết lời đánh trúng tâm lý khán giả trẻ và tạo trend trên mạng xã hội.

So với những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm hoặc trước đó vài ngày, vài tuần, Đừng làm trái tim anh đau có lượt xem cao hơn hẳn. Moonlight do Trang Pháp sáng tác, mang âm hưởng trap, pha lẫn chút EDM hiện đại đạt khoảng 3 triệu lượt xem sau khoảng 3 tuần phát hành. Tổng thể bài hát được nhận xét khá ngang, khó nghe.

Finding You mang màu sắc R&B của Chi Pu cũng đạt 3,5 triệu lượt xem tính tới trưa 14/6. Đam mê của Double2T ra mắt cùng ngày với Sơn Tùng đạt 2,3 triệu lượt xem tới 14/6.

Đương nhiên, lượt xem sản phẩm đôi khi còn phụ thuộc vào tên tuổi, sức hút của ca sĩ. Sơn Tùng dù đấu với ai ở thị trường âm nhạc Việt có lẽ cũng dễ dàng áp đảo về thành tích. Nhưng nó cũng phần nào phản ánh xu hướng thích nghe những sản phẩm đơn giản từ công chúng thời gian gần đây.

Đừng làm trái tim anh đau là một ca khúc dễ hát theo, vũ đạo dễ nhảy theo. Xu hướng này đang khá thịnh hành ở một số thị trường lân cận, điển hình là Kpop.

Kpop khi hiểu khán giả muốn gì

Kpop lâu nay vẫn là thị trường âm nhạc đa dạng thể loại, cá tính âm nhạc. Thể loại R&B, hip hop, dance, EDM… cũng nổi trội trong khi pop, ballad vẫn chiếm thị phần lớn. Với thành công vang dội của những nhóm nhạc như NewJeans, IVE, Le Sserafim, ILL, RIIZE… trong khi NMIXX thất bại với thể loại mix pop, Baby Monster cùng các nhóm nam chật vật với hip hop thì có thể thấy âm nhạc đơn giản đang chiếm thế thượng phong.

Sự phổ biến của âm nhạc đơn giản, chill là rõ rệt, đến mức khi aespa trở lại với những ca khúc điện tử, hip hop có phần nặng nề, gai góc, khán giả đã tranh luận liệu bài hát của nhóm nhạc này có quá khó nghe. Đương nhiên, aespa vẫn thành công trên bảng xếp hạng nhưng xét về số lượng, âm nhạc dễ nghe dường như đông đảo hơn.

Bí quyết thành công của New Jeans là âm nhạc dễ nghe, dễ tiếp cận mọi đối tượng khán giả. Ảnh: Yonhap News.

Theo tờ Brunch, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong sự nổi tiếng của New Jeans. Đội ngũ sản xuất âm nhạc của New Jeans tạo ra âm nhạc thời thượng bằng cách nắm bắt chính xác thể loại âm nhạc mà công chúng mong muốn. New Jeans thử sức với nhiều thể loại khác nhau nhưng nhìn chung các ca khúc của nhóm luôn tạo nên bầu không khí sảng khoái, thư giãn với giai điệu rất dễ để bất cứ ai cũng có thể hát theo, nhảy theo.

Kim Do Heon, nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng lý giải về hiện tượng New Jeans với Yonhap News: "Kpop đã trở nên nổi tiếng và được chú ý trên toàn thế giới, nhưng mặt khác, cũng có nhận định rằng nó có nhiều rào cản về thể loại, ngôn ngữ. Vào thời điểm đó, New Jeans xuất hiện. Thay vì mang đến những màn trình diễn có phần nặng nề, âm nhạc mạnh mẽ và các yếu tố hình ảnh hào nhoáng, họ đã thêm vào những yếu tố rất thân thiện, tươi sáng và dễ bắt chước. Họ để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ ở mọi lứa tuổi”.

Trong khi đó, ở thị trường thế giới, The Guardian chỉ ra theo một nghiên cứu được công bố đầu năm, lời bài hát đang trở nên đơn giản hơn và lặp đi lặp lại nhiều hơn.

Tác giả nghiên cứu cấp cao Eva Zangerle, một chuyên gia về hệ thống khuyến nghị tại Đại học Innsbruck nhấn mạnh lời bài hát có thể là một “tấm gương xã hội” phản ánh các giá trị, cảm xúc và mối bận tâm của một nền văn hóa thay đổi như thế nào theo thời gian. “Trên tất cả thể loại, lời bài hát có xu hướng trở nên đơn giản hơn và lặp đi lặp lại nhiều hơn”, chuyên gia nhấn mạnh.