Khối tài sản tỷ USD của 'Kẻ hủy diệt' Arnold Schwarzenegger

Theo Forbes, ngôi sao gốc Áo Arnold Schwarzenegger là thành viên mới nhất của câu lạc bộ tỷ phú Hollywood. Với khối tài sản tích luỹ hơn 1 tỷ USD , cựu thống đốc bang California được tạp chí Mỹ ca ngợi "có chiến lược đầu tư thông minh".

"Arnold là diễn viên thứ 2 đạt được danh hiệu tỷ phú sau Tyler Perry ( 1,4 tỷ USD ). Tuy nhiên, ông ấy đã đi con đường khác để làm giàu, con đường đó chủ yếu đến từ việc đầu tư chứ không chỉ nhờ diễn xuất", Forbes viết.

Arnold Schwarzenegger - người đàn ông chuyển đến Mỹ vào năm 1968 và ban đầu gặp khó khăn trong việc đóng phim vì chất giọng đặc sệt - đã sản xuất khoảng 50 bộ phim, thu về 5,5 tỷ USD tại phòng vé. Ông được ước tính kiếm 500 triệu USD (trước thuế và phí) từ các bộ phim của mình.

The Terminator, Predator hay Commando là những thương hiệu gắn liền với tên tuổi của ông cùng nhiều thế hệ khán giả. Trong đó, bộ 3 The Terminator (Kẻ hủy diệt) chứng kiến màn thể hiện đẳng cấp nhất của tài tử về mọi mặt.

Những người biết rõ Schwarzenegger chỉ ra lý do lớn nhất dẫn đến thành công tài chính của ông: Schwarzenegger luôn có niềm đam mê mạo hiểm lành mạnh. Bên cạnh diễn xuất, Schwarzenegger giàu nhanh nhờ kinh doanh sớm, từ bất động sản ở California đến cổ phần trong một số thương hiệu giá trị nhất thế giới.

"Quyết định thông minh nhất của ông là mua cổ phần trong công ty Dimensional Fund Advisors của tỷ phú David Booth. Ban đầu, Arnold chỉ mua dưới 5% vốn cổ phần công ty với số tiền không được tiết lộ. Số cổ phần ban đầu hiện có giá trị gần 500 triệu USD ", nguồn tin cho biết.

Các khoản đầu tư béo bở khác của ông gồm một phần trong khu mua sắm Easton Town Center, trung tâm mua sắm Columbus do tỷ phú Les Wexner thành lập, và cổ phần trong khách sạn Waldorf Astoria ở Los Angeles (Mỹ).

Theo Hollywood Reporter, ngay cả khi không đóng phim, Schwarzenegger vẫn "đút túi" con số khổng lồ nhờ lợi nhuận của công ty sản xuất phim Oak Productions, thương hiệu thể hình Fitness Publications Inc và công ty quản lý phim & thương hiệu Pumping Iron America.

"Tôi muốn những khoản đầu tư lớn, thú vị, sáng tạo và khác biệt. Những vụ cá cược an toàn, chỉ sinh lời từ 4% lợi nhuận trong vòng một năm, chưa đủ khiến tôi quan tâm", ông viết trong cuốn sách Total Recall: My Unbelievably True Life Story.

Forbes chỉ ra rằng, thực tế, khối tài sản 1 tỷ USD của Schwarzenegger có thể trị giá gấp đôi nếu ông và Maria Shriver không ly hôn. Nguồn tin Us Weekly cho biết tòa án ra phán quyết cho Shriver được nhận nửa số tiền mà Schwarzenegger kiếm được.

Trở thành tỷ phú ở tuổi 77, Schwarzenegger chọn cuộc sống an nhàn và bình dị, không phô trương tài sản. Ông dành thời gian chăm sóc sức khỏe, trị liệu tinh thần sau nhiều ca phẫu thuật, gần nhất là phẫu thuật tim hồi tháng 3.

Schwarzenegger kể ngoài việc dành 45 phút đạp xe, nâng tạ 30 phút/ngày, ông còn thiền mỗi lúc cảm thấy căng thẳng hoặc choáng ngợp. "Tôi nhận ra khi thiền, bạn phải thực sự tập trung vào việc không suy nghĩ gì. Nó giúp bạn kéo rèm lại, không nhìn thấy và không chú ý tới bất kỳ điều gì", ông chia sẻ.

Tài tử xây dựng cộng đồng những người thích luyện tập như Arnold's Pump Club và chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, qua đó truyền cảm hứng cho người xem về việc bảo vệ, giữ gìn sức khỏe.

Trong cuộc phỏng vấn với People, sao phim The Terminator cho biết đã cảm thấy bản thân khôn ngoan, thông minh hơn nhiều sau vài thâp kỷ "lăn lộn". Ông nghĩ nhiều, đặc biệt quan tâm cảm xúc của mọi người, thay vì yêu cầu người khác phải nắm bắt cảm xúc của ông (bởi ông là ngôi sao).

"Ở tuổi đôi mươi, các bạn sẽ không rút ra được điều đó. Thời gian trôi qua, ai cũng sẽ trưởng thành từ những sai lầm", tài tử tâm sự.

Schwarzenegger hiện trong mối quan hệ yêu đương với Heather Milligan, chuyên viên trị liệu tâm lý kém ông 27 tuổi. Cả hai hẹn hò đến nay tròn 11 năm, trải qua vô số thăng trầm để đủ thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau. Dẫu vậy, Schwarzenegger và bạn gái chưa tính chuyện kết hôn.

Milligan đồng điệu với Schwarzenegger ở tinh thần yêu thể thao. Cô từng là vận động viên thể dục dụng cụ 20 năm, thi đấu quyền anh, quần vợt, trượt băng, bóng chuyền... Khi phải lòng Schwarzenegger, cô và bạn trai thường xuyên tập thể dục cùng nhau.

"Heather rất thành công. Tôi thực sự tự hào và tôi yêu cô ấy", Schwarzenegger nói về bạn gái. Đều đặn mỗi năm, tài tử lại đưa Milligan về thăm quê hương Austria và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới Austria được tổ chức bởi đơn vị Sáng kiến ​​khí hậu Schwarzenegger.

Giờ đây, ông chỉ muốn tập trung an dưỡng và sống hạnh phúc bên Milligan. Schwarzenegger cũng tỏ ra mãn nguyện vì bạn gái hòa hợp được với các con riêng của ông.

