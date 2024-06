The Rock thay đổi

The Rock được nhận định đang bước ra khỏi vùng an toàn khi dành tâm huyết cho "The Smashing Machine", bộ phim tiểu sử về cựu võ sĩ UFC Mark Kerr.

Bước sang tuổi 52, The Rock được công nhận là ngôi sao đô vật thành công khi lấn sân diễn xuất. Thế nhưng, thù lao hàng triệu USD của anh chủ yếu đến từ dòng phim thương mại với cùng một dạng vai cơ bắp, tính cách hài hước.

Sự rập khuôn này cho thấy tài tử đi theo con đường an toàn và thiếu điểm nhấn. Cách tiếp cận điện ảnh của anh khác hoàn toàn Dave Bautista và đồng nghiệp ở WWE - những người đã và đang hợp tác với các nhà làm phim "auteur" (nhóm đạo diễn có góc nhìn đặc biệt).

Theo The Things, sự nghiệp giậm chân tại chỗ của The Rock có thể sắp đột phá trong tương lai gần, khi bộ phim The Smashing Machine ra mắt. Tờ báo viết: "Qua phim này, anh ấy muốn thoát khỏi vùng an toàn và chứng tỏ bản thân đầu tư cho diễn xuất nhiều hơn bao giờ hết".

Nỗ lực cho phim mới

Hai tuần trước, The Rock công bố hình ảnh đầu tiên về tạo hình trong The Smashing Machine. Đó là người đàn ông vẫn cơ bắp, vạm vỡ nhưng gây chú ý khi đội tóc giả và đeo móng tay giả để trông giống huyền thoại UFC Mark Kerr. Thêm nữa, anh còn phải che tất cả hình xăm.

Phần lớn người hâm mộ bất ngờ với sự thay đổi này khi trông The Rock không còn phảng phất hình ảnh của tiến sĩ Smolder trong Jumanji hay Luke Hobbs trong Fast & Furious. Một tài khoản bình luận: "Khán giả quá quen với quả đầu trọc cùng những biểu cảm dí dỏm của The Rock. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy nghiêm túc và nhìn có vẻ nhiều tâm sự đến thế".

Để chuẩn bị cho The Smashing Machine, The Rock kể đã trực tiếp tập luyện cùng Mark Kerr trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Nam diễn viên thể hiện sự trầm trồ khi chia sẻ ảnh chụp với đàn anh: "Anh ấy như một cỗ máy có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ bằng loại tốc độ và sức mạnh đáng sợ".

The Rock dành toàn bộ tâm huyết cho phim mới. Ảnh: @therock.

Mặc dù đã tập gym điên cuồng để trở thành "gã khổng lồ cơ bắp" đúng nghĩa, song như Essentially Sports đưa tin, đối với The Rock, chương trình tập luyện mới vẫn khiến tài tử choáng ngợp vì độ khó. Anh nói đây là "vùng đất mới mà tôi chưa khám phá".

Loạt ảnh hậu trường cho thấy The Rock mặc chiếc áo tank-top bó sát khi tung ra những cú đấm mạnh mẽ. Anh cũng nâng cao khả năng tấn công đối thủ, tung đòn vật lộn dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Benny Safdie.

"Đây là trại huấn luyện thứ hai của tôi. Như các bạn đã biết, tôi từng vào trại huấn luyện trong 12 tuần trước giải đấu WrestleMania và sau đó tôi phải nghỉ ngơi 10 ngày rồi mới tập luyện lại. Dù hiện tại vất vả thế nào, tôi vẫn đánh giá cao tất cả sự hỗ trợ của mọi người. Tôi có nền tảng tốt từ đấu vật chuyên nghiệp, nhưng đây là thế giới hoàn toàn mới đối với tôi", tài tử chia sẻ.

Anh bày tỏ thêm: "Tôi làm việc chăm chỉ nhưng nhận ra rằng bản thân phải nỗ lực nhiều hơn bất cứ thứ gì tôi từng làm trong đời. Thể chất tốt chỉ là một phần của cuộc hành trình mới, quan trọng hơn là sự hợp lực của cả nhóm. Thật biết ơn mọi người".

"The Smashing Machine thô nhưng chân thực"

The Things đánh giá cú bắt tay giữa The Rock và A24 là quyết định sáng suốt vì hãng phim có trụ sở ở New York (Mỹ) đã quá nổi tiếng với thể loại phim tiểu sử.

Năm ngoái, A24 phát hành bộ phim The Iron Claw dựa trên gia đình Von Erich huyền thoại của thế giới đấu vật chuyên nghiệp. Tác phẩm được giới phê bình dành lời khen, góp phần đưa sự nghiệp của nam chính Zac Efron (vai Kevin Von Erich) trở lại quỹ đạo rực rỡ.

Tương tự The Iron Claw, câu chuyện trong The Smashing Machine sẽ xoay quanh những đỉnh cao cho tới vực sâu thảm khốc của huyền thoại đô vật chuyên nghiệp. Mark Kerr, nhân vật chính của phim - qua diễn xuất của The Rock - được cho là đối diện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi chứng kiến cảnh gia đình tan nát bởi bi kịch.

"Cuộc đời Mark Kerr cực kỳ phức tạp. Người đàn ông này nghiện thuốc giảm đau trong giai đoạn đầu tham gia các trận đấu MMA. Vai diễn khá nặng ký đối với The Rock. Tuy nhiên, việc anh ấy hợp tác với A24 hứa hẹn mở ra cơ hội tranh giải Oscar tiềm năng", The Things nhận định.

The Rock cảm thấy vui mừng khi hợp tác cùng đạo diễn Benny Safdie. Ảnh: Empireonline.

Trả lời phỏng vấn trước đó, The Rock bày tỏ mong muốn tham gia những phim có ý nghĩa thay vì chỉ quen với cảnh bạo lực tới nhàm chán. Khi đọc kịch bản The Smashing Machine, anh bị cuốn hút bởi những tình tiết "thô nhưng chân thật", loại trải nghiệm mà anh chưa từng được thử.

"Tôi đang ở giai đoạn phải thúc đẩy bản thân theo những hướng chưa từng. Mục tiêu của tôi là tạo ra những bộ phim quan trọng, khám phá nhân loại, khám phá nội tâm, sự đấu tranh của cảm xúc và nỗi đau từ sâu bên trong mỗi con người", tài tử bày tỏ.

Đối với The Rock, mỗi giai đoạn là mỗi thử thách. Việc anh cố gắng "lột xác" cho phim mới không đồng nghĩa phủ nhận mọi cố gắng hay từ bỏ các phim hành động trước đây.

Anh nhấn mạnh: "Ý tôi là, tôi luôn hy vọng mang tới nhiều giá trị khác biệt qua từng tác phẩm. Đó là lý do tại sao Benny Safdie là đối tác hoàn hảo. Được hợp tác với cậu ấy luôn là niềm khao khát đối với tôi".

Mặc dù chỉ đang trong quá trình sản xuất, The Smashing Machine nhận được nhiều sự phân tích tích cực từ giới chuyên môn. Còn sớm để khẳng định bất kỳ điều gì về bộ phim, nhưng người hâm mộ kỳ vọng The Rock sẽ làm nên chuyện với vai diễn lần này.