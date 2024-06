'Furiosa' bị rút khỏi 880 rạp ở Mỹ, doanh thu gây thất vọng

Sau hai tuần ra mắt, "Furiosa: A Mad Max Saga" mang về doanh thu khiêm tốn, chỉ 144,4 triệu USD trên toàn cầu.

Theo Variety, tuần qua, Furiosa: A Mad Max Saga chỉ kiếm được 13,7 triệu USD từ 78 thị trường trên toàn cầu. Trong đó, doanh thu nội địa chiếm 4,2 triệu USD . Điều này khiến tác phẩm khoa học viễn tưởng của Warner Bros. rơi khỏi top 5 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

The Hollywood Handle cho biết sau hai tuần phát hành, tiền truyện Max Điên đã bị rút khỏi 880 rạp ở Mỹ. Phim hiện thu về tổng cộng 144,4 triệu USD trên toàn cầu ( 85,7 triệu USD quốc tế). Với kinh phí sản xuất 168 triệu USD , Furiosa được giới chuyên gia nhận định khả năng đạt lợi nhuận khi chiếu rạp là cực kỳ khó.

Chris Hemsworth đóng phản diện trong tiền truyện Max Điên. Ảnh: Warner Bros.

Được đánh giá cao nội dung phim, song Furiosa không gặt hái thành công thương mại như Warner Bros. mong muốn. Trước đó, khi tác phẩm mở màn kém, David A. Gross - nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - nhận định phần phim này giảm sức hút bởi không có sự góp mặt của các ngôi sao từ loạt phim gốc.

Ở diễn biến khác, Bad Boys: Ride or Die, tác phẩm do Will Smith đóng chính cùng Martin Lawrence, "đút túi" 104,6 triệu USD , bao gồm cả 48,6 triệu USD tại phòng vé quốc tế. Khán giả đón nhận bộ phim lớn đầu tiên của Smith kể từ lùm xùm tát Chris Rock trên sân khấu Oscar năm 2022.

Phim Bad Boys thứ 4 cũng đứng đầu phòng vé trong nước với 56 triệu USD . Bên ngoài Bắc Mỹ, phim có khởi đầu tốt ở Vương quốc Anh với 4,9 triệu USD trong 5 ngày, tiếp theo là Mexico với 4,2 triệu USD . Các lãnh thổ khác có doanh thu cao là Ả Rập Saudi ( 3,7 triệu USD ), Đức ( 3,7 triệu USD ). Phim chưa được phát hành ở Italy, Nhật Bản và Trung Quốc.

Will Smith được đón nhận khi trở lại đường đua điện ảnh. Ảnh: Sony Pictures.

Phim kinh dị siêu nhiên The Watchers do Dakota Fanning đóng chính, đã chùn bước với 4,7 triệu USD từ 65 thị trường nước ngoài. Phim cũng vấp ngã ở Bắc Mỹ với 7 triệu USD . Tác phẩm này không được giới phê bình và khán giả đón nhận, chỉ chấm bộ phim điểm C- trên CinemaScore và 29% trên Rotten Tomatoes.

Trong khi đó, tác phẩm hoạt hình The Garfield Movie của Sony đạt hiệu ứng mạnh mẽ với 15,3 triệu USD ở nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 192,7 triệu USD .