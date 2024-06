Tình trạng bất ổn của Jennifer Lopez

Thương hiệu cá nhân của Jennifer Lopez bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ hủy show, hôn nhân trục trặc. Chuyên gia dành lời khuyên để giúp ca sĩ lấy lại danh tiếng.

Theo Page Six, Jennifer Lopez đang trải qua giai đoạn khó khăn khi cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều gặp trục trặc. Thời gian này, giọng ca On The Floor mất hút khỏi sân khấu âm nhạc, cô cũng không thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội vì muốn tập trung giải quyết chuyện cá nhân.

Sự nghiệp và hôn nhân gặp vấn đề

Nguồn tin Entertainment Tonight tiết lộ JLo và Ben Affleck hiện sống riêng. Trước đó, Affleck một mình tới căn hộ do anh đứng tên ở khu Brentwood (Los Angeles, Mỹ) và nghỉ ngơi tại đây cả tuần, trong khi vợ và các con anh vẫn sống cách nơi này vài phút lái xe.

Một số paparazzi chụp được ảnh Affleck dành cả ngày với vợ cũ Jennifer Garner và không gặp JLo quá nhiều vào lúc này. Lần hiếm hoi xuất hiện chung trong lễ tốt nghiệp của cậu con trai 12 tuổi Samuel, JLo và chồng giữ khoảng cách, tránh đụng mặt nhau.

Theo nguồn tin thân cận của Page Six, hôn nhân của cặp sao phát sinh nhiều vấn đề, song họ chưa hẳn chia tay vì muốn cho nhau thời gian suy xét. Nguồn này phủ nhận JLo đã đệ đơn ly hôn và đăng ảnh nữ ca sĩ vẫn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

Còn về việc biệt thự đứng tên chung 2 người ở Beverly Hills (giá hơn 60 triệu USD ) đang được rao bán chỉ sau một năm sở hữu, Page Six giải thích: "Ben chưa bao giờ thích ngôi nhà vì vị trí quá xa trường học của các con. Còn JLo thì cảm thấy đây là món tài sản quá lớn".

Hôm 11/6, nguồn tin ET dẫn lời người thân cận, tiết lộ cặp sao đang làm việc của riêng mình lúc này. Họ được cho là bước vào mối quan hệ một cách rất lạc quan và nghĩ rằng mọi thứ có thể thay đổi, nhưng thực tế không phải vậy. Hai người cần thời gian để bình tâm.

Jennifer Lopez và Ben Affleck không xuất hiện chung tại lễ tốt nghiệp của con trai. Ảnh: SplashNews/BackGrid.

Theo The Things, vấn đề cá nhân ảnh hưởng lớn đến công việc của JLo, buộc cô phải huỷ chuyến lưu diễn This Is Me... Now với lý do "dành thời gian cho gia đình". Cô bày tỏ: "Tôi rất đau lòng vì đã khiến mọi người thất vọng. Tôi hứa sẽ bù đắp cho các bạn và chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Tôi yêu khán giả của mình rất nhiều".

Tuy nhiên, Forbes chỉ ra This Is Me... Now thực tế khá ế ẩm. Mặc dù quy mô mỗi đêm chỉ khoảng 15.000 khán giả - bằng 1/10 show diễn của Taylor Swift, nhưng tỷ lệ lấp đầy sân vận động chỉ khoảng 70%. Có nơi còn ế hơn một nửa sân, dù vé đã được giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ 10 USD .

Công chúng tin rằng doanh thu kém, cộng thêm những rắc rối trong hôn nhân khiến JLo phải hủy chuyến lưu diễn mà bản thân dành nhiều tâm huyết.

Lời khuyên của chuyên gia

Trả lời The Things, chuyên gia truyền thông Edward Hopkins nhận định hình ảnh, danh tiếng và sức hút của Lopez đang bị ảnh hưởng nặng nề. Ông cho rằng vấn đề cá nhân phản ánh trực tiếp sự nghiệp của JLo, và nếu không có một chiến lược xử lý thông minh, nữ ca sĩ sẽ khó kiểm soát được thiệt hại.

Chuyên gia giải thích: "Sự theo dõi gắt gao của giới truyền thông và những tin đồn về khả năng ly hôn có thể làm lu mờ thành tựu nghề nghiệp của Jennifer. Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, nơi mọi hành động đều được ghi lại và chia sẻ trên toàn cầu, việc duy trì hình ảnh tích cực, vui vẻ rất khó nhưng cực kỳ quan trọng".

Hopkins nói JLo đang không kiểm soát được cảm xúc khi xuất hiện với tâm trạng mệt mỏi, cáu gắt. Những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp này nhanh chóng bị chia sẻ khắp nơi, kèm theo đó là loạt thông tin bất lợi, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

"Video trên TikTok mô tả JLo tỏ ra thô lỗ với người hâm mộ và người lạ. Các bình luận đang chỉ trích cô ấy", ông dẫn chứng. Theo Hopkins, việc công khai xuất hiện hoặc nhờ nguồn tin ẩn danh lên tiếng lúc này, là không nên.

Chuyên gia khuyên Jennifer Lopez nên lựa chọn dự án phù hợp, xây dựng hình ảnh khiêm tốn hơn. Ảnh: @jlo.

Trong khi đó, bình luận về sự nghiệp của JLo, Eric Schiffer - chủ tịch của Reputation Management Consultants đồng thời là chuyên gia hàng đầu lĩnh vực quan hệ công chúng - nói trên Mirror: "Việc JLo hủy tour giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang nhấn chìm thương hiệu cá nhân của cô ấy. Để giành lại tình cảm nơi công chúng, JLo cần tập trung chọn những dự án chất lượng, phù hợp với khả năng, thế mạnh của bản thân, đồng thời nói không với bất cứ điều gì không đáp ứng tiêu chuẩn đó".

Theo Schiffer, vợ Ben Affleck nên tương tác nhiều với khán giả gen Z thông qua mạng xã hội để mở rộng tệp người hâm mộ, từ đó mới giúp các show diễn của cô bán được nhiều vé. Ngoài ra, JLo cần đầu tư thời gian cho hoạt động thiện nguyện thay vì chỉ cố khoe hình thể trong những bộ đồ kiệm vải.

"Chiến lược này có thể xoay chuyển tình thế đối với JLo, giúp cô ấy xây dựng lại thương hiệu đã có, nhưng theo hướng khiêm tốn và chân thành hơn", chuyên gia nhận định.