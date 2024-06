Thành Long thay đổi sau khi bị chê già

Sau khi hoàn thành dự án về căn bệnh Alzheimer, Thành Long đã nhuộm lại tóc đen. Tài tử được nhận xét trẻ trung ở tuổi 70.

Theo Sinchew, trong chuyến quảng bá phim The Spirit of Dragon Horse tại Nhật Bản mới đây, Thành Long gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc đen, được nhận xét trẻ trung ở tuổi 70. Ông vui vẻ giao lưu cùng khán giả.

Tài tử nói: "Chuyến đi này không hề hễ dàng vì tôi phải gấp rút đi đóng phim. 6 ngày trước tôi đã ở Canada ghi hình, sau đó đến Los Angeles, quay lại Hong Kong để quay phim thêm một ngày, rồi lại di chuyển sang Nhật Bản chỉ để cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong những năm qua".

Thành Long xuất hiện trẻ trung sau khi bị chê già. Ảnh: Sinchew.

Thành Long tiết lộ đang quay The Karate Kid Part II ở Canada và cũng hoàn thành quá trình quay phần tiếp theo của The Myth (2005). Ngoài ra, tài tử đã ghi hình xong bộ phim về căn bệnh Alzheimer vào tháng trước. Để phù hợp tạo hình nhân vật trong phim này, Thành Long phải nhuộm tóc bạc. Đó là lý do ngôi sao võ thuật nổi tiếng bị chê già nua.

Cũng trong họp báo, tài tử cho biết ông còn dự án khác dự kiến khởi động vào tháng 10. Dù lịch trình bận rộn, Thành Long vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc. "Vì dịch bệnh nên tôi vẫn đang 'trả nợ' phim. Còn có quá nhiều phim phải đóng", ông chia sẻ.

Hình ảnh già nua của Thành Long từng gây lo lắng. Ảnh: Sinchew.

Hồi tháng 4, Thành Long xuất hiện tại một học viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) với mái tóc và hàm râu bạc trắng, khiến ông bị nhận xét già nua. Sau đó, đến sinh nhật lần thứ 70, Thành Long nhắc đến hình ảnh chụp bộ dạng già yếu của bản thân bị lan truyền trên mạng xã hội.

"Bạn bè đã nhìn thấy một số bức ảnh gần đây của tôi trên mạng và họ đều lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này để cho mọi người biết, đừng lo lắng! Đó chỉ là tạo hình nhân vật trong bộ phim mới nhất của tôi, yêu cầu tôi phải tóc để râu, tóc trắng và trông thật già", ngôi sao võ thuật cho biết.