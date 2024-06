Lou Hoàng: 'Tôi khó phát âm sau khi bị liệt dây thần kinh số 7'

Bệnh liệt dây thần kinh số 7 khiến Lou Hoàng gặp khó khăn trong việc vừa suy nghĩ vừa diễn đạt, dẫn đến nói lắp. Cơ miệng của anh cũng không còn linh hoạt.

Sau 4 năm vắng bóng, Lou Hoàng trở lại với ca khúc Ngày đẹp trời để nói chia tay. Đây vẫn là sản phẩm cho thấy thế mạnh của nam ca sĩ ở thể loại ballad, kết hợp pop và R&B. MV hiện lọt top 2 thịnh hành, vượt 2 triệu view trên YouTube.

Lou Hoàng chia sẻ đã ấp ủ bài hát này khá lâu nhưng đến nay mới phát hành do gặp thất bại với 25 bản phối trước. Thêm nữa, thời gian qua, nam ca sĩ tập trung trị bệnh liệt dây thần kinh số 7.

"Bệnh tật khiến tôi bị hạn chế khả năng phát âm"

Phát hiện bệnh vào đợt cách ly cuối cùng của giai đoạn dịch Covid-19 hồi năm 2021, Lou Hoàng kể nửa mặt của anh không cử động được, ảnh hưởng đến tuyến lệ, niêm mạc miệng, mũi, hầu, tuyến nước bọt, vị giác. Nhờ người quen, anh được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) để điều trị.

Trở về nhà, nam ca sĩ tự nhốt mình trong phòng để tập vật lý trị liệu, đổ sự tiêu cực vào game. Đây là khoảng thời gian kinh khủng của Lou Hoàng. Có lúc anh chỉ muốn giải nghệ và làm công việc văn phòng. Song, anh cố động viên bản thân vượt biến cố.

Lou Hoàng chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Tôi không phát âm được nhiều chữ, ví dụ chữ 'ph', chữ 'g', chữ 'z'. Những từ liên quan đến việc thả hơi ra, hoặc phụ âm, tôi chưa thể làm tốt ngay được. Tôi phải luyện lại giọng nói. Lúc xưa tôi hoạt ngôn, thậm chí có thể rap tốt, nhưng giờ cơ miệng không còn linh hoạt, nhanh nhạy".

Khi hồi hộp hoặc đối diện tình huống bất ngờ, Lou Hoàng cho biết gặp khó khăn vì phải vừa suy nghĩ vừa diễn đạt, dẫn đến bị đớt và nói lắp. Anh thừa nhận đây là điểm yếu mới mà phải thân phải tự trấn an, giữ bình tĩnh để xử lý.

Lou Hoàng trở lại âm nhạc sau thời gian trị bệnh liệt dây thần kinh số 7. Ảnh: @louhoangg.

Năm 2022, khi MV Bắt cóc con tim được quay xong, bệnh liệt dây thần kinh số 7 tái phát khiến Lou Hoàng không thể tham gia game show Đệ nhất mưu sinh. Trải qua bệnh tật, Lou Hoàng chăm chỉ tập luyện để giữ gìn sức khỏe. Cùng với đó, niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc giọng ca sinh năm 1994 trở lại phục vụ khán giả.

Trước câu hỏi: "Việc từng bị gia đình ngăn cản theo nghệ thuật là nguyên nhân khiến Lou Hoàng không nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ khi bị bệnh?", nam ca sĩ phủ nhận. Anh giải thích: "Vì gia đình chỉ có tôi theo nghệ thuật nên tôi không muốn mang năng lượng tiêu cực hay cơ thể bệnh tật về nhà để mọi người lo lắng. Tôi muốn quây quần với ba mẹ trong trạng thái tốt nhất".

Không lợi dụng Xoài Non để gây chú ý

Ra mắt Ngày đẹp trời để nói chia tay vào đúng thời điểm Xoài Non (nữ chính MV) gặp trục trặc tình cảm và dẫn đến ly hôn Xemesis, Lou Hoàng phủ nhận lợi dụng chuyện này để sản phẩm mới được chú ý.

Ca sĩ nói vụ việc xảy ra anh cũng thấy bất ngờ, đồng thời nhấn mạnh ê-kíp không cố tình tung MV vào lúc nhạy cảm. Trên cương vị người bạn, người đồng nghiệp, Lou Hoàng cảm thấy tiếc nhưng tin người trong cuộc sớm vượt qua.

Nói về ấn tượng khi hợp tác với Xoài Non, Lou Hoàng bày tỏ: "Xoài Non làm việc rất tập trung, chuyên nghiệp dù tôi đoán được cô ấy gặp chuyện không vui. Tôi chỉ khuyên cô ấy nếu muốn theo đuổi nghệ thuật bằng tình yêu chân thành thì nên học thêm diễn xuất và những thứ khác. Tôi nghĩ Xoài Non rất trân trọng lời khuyên của tôi".

Sau Bắt cóc con tim, Xoài Non tiếp tục đóng MV của Lou Hoàng. Ảnh: Lou Hoàng.

Hiện tại, ngoài chuẩn bị cho 9 ca khúc sắp ra mắt, giọng ca Bắt cóc con tim tập trung vào game show. Anh đang bận rộn ghi hình cho chương trình Anh trai "say hi".

Là một trong những thành viên lớn tuổi nhất chương trình, Lou Hoàng không cảm thấy áp lực, song cũng lo lắng bị loại sớm.

"Tôi hy vọng khi tham gia chương trình, bản thân sẽ phát triển thêm ở mảng trình diễn, dàn dựng sân khấu, làm mới các ca khúc mang hơi thở của tất cả anh em. Trong chương trình, tôi thừa nhận mình ít nói so với các thành viên khác nhưng không nhạt nhòa".

Bước sang tuổi 30, Lou Hoàng chia sẻ cách anh nhìn cuộc sống, cách làm nghệ thuật đã khác - không còn vội vã, gấp gáp như xưa. Lúc trước, anh áp lực phải chạy theo mục tiêu ra mắt nhiều ca khúc trong năm. Tuy nhiên, cảm giác đó giờ đây không còn.

"Lúc tôi 24 - 27 tuổi, tôi luôn sợ việc bản thân sẽ bị lãng quên và trôi đi nếu không có sản phẩn mới. Nhưng tôi nghĩ đôi khi mình dừng lại, lắng nghe bản thân để phát triển tốt hơn vẫn là quyết định đúng. Thú thật, tôi chưa viết bất kỳ ca khúc nào cho năm nay. Các sản phẩm sắp ra mắt đã được tôi ấp ủ trước đó khá lâu. Tôi dành thời gian này để cải thiện kỹ năng mềm, tìm ra điểm chạm mới để giao lưu, kết nối với khán giả", ca sĩ nói.

2024 của Lou Hoàng sẽ là năm anh tham gia game show, gặp gỡ đồng nghiệp, khai thác chất liệu sống để chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc trong tương lai.

Anh bày tỏ: "Tôi đã trải qua 90% cung bậc cảm xúc, vui buồn lẫn lộn trong showbiz. Bản thân tôi giai đoạn này chỉ có sự yêu đời, yêu nghề, yêu công việc. Khi tôi được đặt đúng vào môi trường công việc, tôi thấy mình thăng hoa, được thỏa sức làm điều mình muốn. Tôi mong thời gian tới sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn".