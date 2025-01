Thế khó của người đàn ông điển trai nhất thế giới

Diễn xuất của Timothée Chalamet - tài tử được bình chọn là người đàn ông điển trai nhất năm 2023 - cũng không thể khiến "A Complete Unknown" trở nên hoàn hảo.

Theo The Independent, A Complete Unknown đang được chiếu ở Anh sau thời gian xuất hiện tại các rạp trên đất Mỹ. Đến lúc này, bộ phim đạt doanh thu hơn 63 triệu USD , con số khiêm tốn nếu so với các đối thủ khác. Nhưng khi xét ngân sách chỉ khoảng 50 đến 70 triệu USD , cùng với thể loại tiểu sử kén khán giả, diễn biến của A Complete Unknown đang tương đối khả quan.

Trong danh sách đề cử Oscar năm nay, A Complete Unknown góp mặt ở 8 hạng mục, gồm cả đề cử quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam chính xuất sắc. Tuy nhiên, không phải đề cử nào liên quan đến tác phẩm cũng khiến công chúng hài lòng.

Timothée Chalamet mất ngủ vì vai 'nặng ký'

Khi Timothée Chalamet hóa thân thành Bob Dylan, đó là một sự xuất hiện thuyết phục. Khoác chiếc áo kẻ sọc và mái tóc rối bù, anh trông giống phiên bản hoàn hảo của ca sĩ nhạc folk-rock thời trẻ, người đã chuyển từ khu Hibbing, Minnesota đến New York (Mỹ) vào đầu những năm 1960 để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

A Complete Unknown theo chân Dylan vào những năm đầu sự nghiệp. Nhân vật đến các quán rượu và câu lạc bộ ở Greenwich Village, rồi gặp gỡ, bén duyên hợp tác với nữ danh ca Joan Baez (Monica Barbaro), người quản lý Albert Grossman (Boyd Holbrook)...

Khán giả cũng thấy cuộc cãi vã của Dylan với các tay chơi guitar điện, những người được cho là đe dọa sự trong sáng của nhạc folk.

Timothée Chalamet thủ vai Bob Dylan trong A Complete Unknown. Ảnh: Macall Polay.

Đứng trước việc bị coi là "phát ngôn viên của thế hệ", Dylan luôn khước từ danh hiệu này, muốn tập trung vào âm nhạc hơn những áp lực xã hội. Nhưng đằng sau sự từ chối đó, là nỗi cô đơn và giằng xé nội tâm khi Dylan bước lên đỉnh cao danh vọng.

Trong cuộc phỏng vấn với Zane Lowe trên Apple Music, bạn trai Kylie Jenner cho biết đây vai diễn này cực kỳ thách thức với anh, vì Bob Dylan vốn là biểu tượng sống. Việc thể hiện Dylan trên màn ảnh không chỉ đòi hỏi sự tôn trọng dành cho di sản của ông, mà còn phải cân bằng giữa sự thật lịch sử và góc nhìn nghệ thuật.

"Áp lực lớn nhất là làm sao để khán giả cảm nhận rõ tinh thần sáng tạo và bản chất phức tạp của Dylan nhưng không làm mất đi hình tượng của ông trong lòng công chúng", Chalamet chia sẻ.

Tài tử nói đã phải học chơi guitar và hát theo phong cách đặc trưng của Dylan, dành nhiều tháng nghiên cứu các bài hát nổi tiếng như Blowin’ in the Wind và Like a Rolling Stone. "Vừa học nhạc vừa nhập vai khiến tôi nhiều đêm không ngủ được", tài tử kể.

Còn khi trò chuyện trên Esquire, đạo diễn James Mangold nhấn mạnh không muốn bộ phim bị gán mác "phim tiểu sử" truyền thống, bởi thuật ngữ này thường mang ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ các tác phẩm thuật lại cuộc đời từ đầu đến cuối với nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện thoáng qua. Theo ông, cách tiếp cận ấy làm giảm cảm xúc của phim.

Tính toán của Mangold có thể chưa hoàn toàn đúng.

Điểm trừ của A Complete Unknown

Clarisse Loughrey - nhà phê bình chấm A Complete Unknown 3/5 sao - đánh giá bộ phim được làm khác đi như cách Mangold nói, nhưng trên thực tế vẫn thiếu cảm xúc. Trong khi các phim tiểu sử âm nhạc gần đây như Rocketman và Bohemian Rhapsody đều chứa đựng khoảnh khắc cảm xúc mạnh mẽ, A Complete Unknown lại có vẻ xa cách.

Theo Loughrey, Dylan kín đáo, không phải đối tượng dễ để khai thác trên màn ảnh. Trong phim, những động cơ của nhân vật không được lột tả rõ nét. "Người xem thấy anh ta liên tục thay đổi diện mạo và âm nhạc, nhưng không bao giờ thực sự biết điều gì đang thúc đẩy anh ta", cô nói.

Đây có thể là lựa chọn có chủ ý từ đạo diễn, nhằm nắm bắt sự bí ẩn vốn có của Dylan. Nhưng điều này vô tình khiến bộ phim không đạt đến chiều sâu cảm xúc cần thiết để tạo nên trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ.

Một số tình tiết trong phim bị cho là phóng đại, không đúng với lịch sử. Ảnh: People.

Theo Men's Health, phim chưa khai thác sâu các nhân vật phụ và có những tình tiết không đúng lịch sử. Đơn cử, mối quan hệ giữa Dylan và Joan Baez được miêu tả với nhiều xung đột, đặc biệt trong chuyến lưu diễn chung. Có cảnh hai người tranh cãi về việc lựa chọn bài hát, dẫn đến Dylan rời sân khấu. Tuy nhiên, theo tài liệu gốc, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy hai ngôi sao xảy ra mâu thuẫn trên sân khấu.

Phim giới thiệu một số nhân vật trong cộng đồng nhạc dân gian New York, song một số mối quan hệ đã được thay đổi để phục vụ cốt truyện. Tác phẩm tái hiện sự kiện Dylan sử dụng nhạc cụ điện tử tại Lễ hội nhạc dân gian Newport năm 1965. Phản ứng của khán giả được mô tả rất tiêu cực, la ó và ném đồ vật lên sân khấu. Sự phản đối đó được nhận định đã phóng đại hơn nhiều.

Mặc dù diễn xuất của Chalamet được Financial Times, The Australian, The Guardian dành nhiều lời khen "lôi cuốn", "phong thái và giọng nói thu hút", song việc A Complete Unknown vướng tranh luận cốt truyện và tình tiết, có thể cản bước Chalamet đến với tượng vàng Oscar năm nay.

Những khán giả mến mộ Chalamet không muốn chứng kiến cảnh tượng anh lại tiếp tục thất bại như lần trượt giải Quả cầu Vàng vào tay Adrien Brody (với phim The Brutalist).