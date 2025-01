Hong Sang Soo quay lưng với vợ con sau vụ ngoại tình

Truyền thông Hàn Quốc cho hay Hong Sang Soo không liên lạc với vợ con, thậm chí không dự cưới con gái sau vụ ngoại tình chấn động.

Theo News1, kể từ khi công khai ngoại tình với Kim Min Hee, đạo diễn Hong Sang Soo hoàn toàn cắt đứt liên lạc với vợ và con gái. Ông được cho là vắng mặt trong ngày cưới của con và cũng không gửi lời chúc phúc hay quà mừng.

Khi phóng viên Lee Jin Ho hỏi vợ cũ của Hong Sang Soo về vấn đề này, người phụ nữ bình thản đáp lại: "Ông ấy vốn là người như vậy mà".

Theo nguồn tin khác, Hong Sang Soo không những không hối lỗi mà còn quyết liệt theo đuổi tình mới khị bị phát hiện ngoại tình hồi năm 2017. Ông được kể đã cắt đứt viện trợ học phí cho con gái đang du học thời điểm đó và đơn phương đệ đơn ly hôn.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo trong một sự kiện. Ảnh: Wikitree.

Gần đây, tin đồn nhà làm phim 65 tuổi được thừa kế một khoản tiền lớn từ mẹ đẻ càng khiến câu chuyện thêm phần phức tạp. Thay vì chuyển cho con gái ruột, ông được cho là dự định để dành số tiền này cho đứa con sắp chào đời với Kim Min Hee.

Về phía Kim Min Hee, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Từ ngôi sao sống trong biệt thự sang trọng, lái siêu xe, cô chấp nhận sống giản dị hơn tại khu Hanam, di chuyển bằng chiếc xe cũ của Hong Sang Soo. Lựa chọn này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao một nữ diễn viên trẻ, tài năng lại chấp nhận gắn bó với người đàn ông lớn hơn mình 22 tuổi, vướng vào bê bối tình ái và không dư dả về tài chính.

Đến hiện tại, Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn thường xuyên hứng chịu búa rìu dư luận, là một trong những cặp nghệ sĩ Hàn bị tấn công nhiều nhất trên không gian mạng.

Đạo diễn Hong Sang Soo sinh năm 1960, được biết đến với phong cách làm phim độc đáo, tập trung vào các mối quan hệ phức tạp. Còn Kim Min Hee sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 16 với vai trò người mẫu và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trong các bộ phim truyền hình vào đầu thập niên 2000. Cô nổi tiếng với vai chính trong phim điện ảnh The Handmaiden.

Trước khi bị tẩy chay, họ là cặp bài trùng trong ngành điện ảnh Hàn Quốc, từng tạo dấu ấn với nhiều tác phẩm như Right Now, Wrong Then, On The Beach At Night Alone, The Day After.