Tài khoản mạng xã hội của Thiên An biến mất

Cộng đồng mạng phát hiện trang cá nhân của Thiên An đã biến mất. Trước đó, nữ diễn viên chia sẻ chuyện đời tư gây xôn xao.

Rạng sáng 27/1, tài khoản Facebook cá nhân của Thiên An biến mất. Khi truy cập vào trang của nữ diễn viên, dòng thông báo: "Bạn hiện không xem được nội dung này. Lỗi này thường do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc xóa nội dung" hiện ra.

Hiện chưa rõ Thiên An chủ động khoá tài khoản, hay với lý do nào khác.

Thiên An gây chú ý thời gian qua.

Trong khi đó, tài khoản Instagram với gần 35.000 người theo dõi của Thiên An vẫn mở bình thường. Bài viết gần nhất cô đăng tải vào ngày 17/1, đó là hình ảnh của bản thân kèm dòng chú thích: "Có những thứ, một khi đã mất đi, sẽ không bao giờ có lại được".

Các tài khoản khác của Thiên An vẫn hoạt động bình thường.

Gần đây, Thiên An chia sẻ chuyện đời tư gây xôn xao. Xuất phát từ việc một tài khoản tên T.V lên tiếng về vụ việc liên quan đến Jack. Người này cho biết bài đăng 4 năm trước tố Jack “bắt cá hai tay” không phải do mình tự tay viết. Tất cả đã được một người tên A soạn và gửi cho cô, thậm chí quyết định luôn thời điểm lên bài. Dù cô gái không nhắc đích danh A là ai, cộng đồng mạng lập tức đồn đoán và cho rằng người đó chính là Thiên An.

Ngay sau đó, Thiên An lên tiếng, cho biết không muốn tranh chấp đôi co chuyện riêng tư trên mạng xã hội vì thời gian qua, bản thân cùng con cái và gia đình phải chịu nhiều tổn thất lớn về tinh thần. Thiên An khẳng định sẽ làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật.

Thiên An tiếp tục công bố nhiều tin nhắn riêng giữa cô và tài khoản tên T.V. "Tôi không biết bạn nữ đó có đang bị thế lực nào thao túng hay không. Nhưng nếu có, xin hãy dừng lại. Đừng ép An và gia đình vào đường cùng", cô viết.

Đáng chú ý, trong chia sẻ ngày 19/1, nữ diễn viên còn tiết lộ chi tiết sốc về bạn trai cũ. Diễn viên kể từng bị bạn trai cũ "thao túng tâm lý", tìm mọi cách can thiệp bằng đủ lý do, khiến cô đi đến quyết định phá thai hai lần vào năm 2020.

Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô theo học đại học ở TP.HCM và nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các MV Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Thiên An từng có khoảng thời gian im ắng, biến mất khỏi showbiz vào khoảng năm 2020.