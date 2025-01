Chiến thắng thuyết phục của Quỳnh Nga

Bước nhảy hoàn vũ nỗ lực thay đổi format, đầu tư các đêm thi. Tuy nhiên, chung kết không tạo được hiệu ứng bùng nổ.

Chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2024 khép lại với chiến thắng của cặp Quỳnh Nga - Georgiev Dimitar. Họ đạt điểm trung bình từ giám khảo và khán giả là 9,73, một khoảng cách khá sít sao so với đội về nhì Ngọc Hằng - Lyubomir (9,06 điểm).

Đội Phạm Lịch - Boris Borisov (8,14 điểm) và Vi Anh - Valkov Dimitar (7,57 điểm), đồng hạng á quân với Ngọc Hằng.

Kết quả này không gây bất ngờ, thậm chí khá dễ đoán. Bởi trước đó, ở bán kết, Quỳnh Nga đã bật lên thành ứng viên tiềm năng nhất.

Quỳnh Nga thắng thuyết phục

Trong chung kết, 8 cặp thí sinh trình diễn tiết mục tự chọn, kết hợp nhiều thể loại truyền thống pha hiện đại, được quyền nhờ thêm sự hỗ trợ của vũ công khác. Do đó, phần thi của Hooyeon - Zhivko có thêm Ganev, Tisho tung hứng cùng cặp Phương Oanh - Daniel. Emma Lê - Drose được Tisho và Valkov trợ diễn.

Theo NSND Trần Ly Ly, nhảy đôi đã khó, các bài dựng có 3-4 người càng khó hơn. Thế nên, giám khảo ghi nhận nỗ lực giải đề và xây dựng bố cục của các đội.

Tuy nhiên, đây là quyết định tự làm khó mình, và chưa hoàn toàn thông minh vì đã cản bước những đội này giành điểm số cao. Trái lại, Ngọc Hằng - Lyubomir, Phạm Lịch - Boris và Vi Anh - Valkov thể hiện sự vượt trội, nhuần nhuyễn trong bài nhảy chỉ tập trung vào 2 người. Nhờ vậy, tiết mục đảm bảo chất lượng và hạn chế được rủi ro.

Quỳnh Nga - Georgiev là trường hợp ngoại lệ. Mặc dù có thêm Tisho hỗ trợ, đội cô vẫn hoàn thành tốt bài nhảy. Lấy ý tưởng về thế giới xuyên không, Quỳnh Nga vào vai công chúa thời cổ đại, vô tình lạc vào thế giới hiện đại. Tại đây, cô gặp một nhà khảo cổ học. Cả hai đem lòng yêu nhau nhưng bị ngăn cấm. Trên nền nhạc The friendly ghost và My first my last, "cá sấu chúa" cùng bạn nhảy phô diễn kỹ năng chuyên nghiệp qua bài nhảy đương đại kết hợp rumba, paso doble, viennese waltz.

Các giám khảo đều đồng tình rằng tiết mục này hoàn chỉnh về nội dung, động tác, âm nhạc, cảm xúc, và điểm số tuyệt đối từ ban giám khảo là xứng đáng.

Quỳnh Nga giành cúp Bước nhảy hoàn vũ 2024.

Trước đó, ở bán kết, Quỳnh Nga - Georgiev Dimitar cũng bứt phá với 5 điểm 10, đạt điểm trung bình cao nhất.

Ngay từ đầu, Quỳnh Nga là một trong số ít người chơi nữ được các vũ công Bulgaria săn đón nhất. Qua mỗi vòng, cô chứng tỏ sự tiến bộ, không ngại thử nghiệm nhiều điệu nhảy khác nhau. Ở tập 5, giám khảo Khánh Thi khen Quỳnh Nga "lột xác" khi làm chủ được trục người, các động tác xoay, nâng cơ thể dứt khoát.

Tại diễn biến khác, hành trình của Phạm Lịch và Vi Anh để lại dấu ấn bởi sự chuyên nghiệp, am hiểu tính chất từng thể loại do họ đã được trải nghiệm bộ môn dancesport từ trước.

Còn với Lê Hoàng Phương, Ngọc Hằng hay Emma Lê, những bước nhảy, ánh mắt và biểu cảm có cải thiện qua từng tập. Nhưng để so sánh tổng thể, các đội khác vẫn nhỉnh hơn dàn người đẹp này. Và ngoại trừ Hooyeon, những thí sinh Hàn Quốc đều mờ nhạt trong chương trình.

Mùa giải chưa bùng nổ

Chung kết Bước nhảy hoàn vũ diễn ra cùng thời điểm với đêm gala và trao giải Chị đẹp đạp gió. Song, hiệu ứng truyền thông hoàn toàn thuộc về Chị đẹp. Trên mạng xã hội, thưa thớt các cuộc thảo luận về Quỳnh Nga. Thay vào đó, Tóc Tiên, Minh Hằng và đội hình nhóm Đạp gió được bàn tán áp đảo.

Thực tế, ngay từ lúc khởi động, Bước nhảy hoàn vũ đã rơi vào thế khó khi "đối đầu" với chương trình mới hơn về format vào tối thứ 7. Sức hút từ các show anh trai trước đó cũng khiến Bước nhảy hoàn vũ không nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Điều hiếm hoi Bước nhảy hoàn vũ tạo tranh luận là luật chơi bất hợp lý. Đơn cử như việc ban tổ chức để người chơi nữ bước lên bục và được người chơi nam lựa chọn.

Lê Hoàng Phương lọt đội hình chung kết.

Dàn thí sinh thiếu gương mặt bảo chứng rating, độ nhận diện không cao, như Vi Anh, Emma Lê, các mỹ nhân xứ kim chi. Chưa kể, trong quá trình tập luyện, nhiều thí sinh gặp chấn thương và bỏ cuộc. Trương Quỳnh Anh - thí sinh từng được dự đoán tiến sâu - cũng phải sớm chia tay chương trình vì bị gãy xương sườn.

Ở những tập đầu, show mắc lỗi dàn dừng dài lê thê các màn giao lưu, chia sẻ của thí sinh và vũ công. Điều này tạo cảm giác nhàm chán cho người xem. Những vòng sau, đội ngũ biên tập có lắng nghe góp ý, cải thiện nội dung chủ yếu tập trung vào màn trình diễn của thí sinh.

Trở lại sau 8 năm vắng bóng, Bước nhảy hoàn vũ có cố gắng trong việc xây dựng format mới theo hình thức sóng còn, nhằm mang đến một chương trình "bình cũ rượu mới". Dẫu vậy, trong thời đại có nhiều sự chọn lựa trong khung giờ vàng, chương trình đã chưa thực sự bùng nổ.