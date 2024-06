Vợ Justin Timberlake gây chú ý

Jessica Biel xuất hiện trên phim trường ở New York để ghi hình bộ phim mới. Nguồn tin nói trông nữ diễn viên có vẻ chán nản.

Page Six đưa tin ngày 19/6 (giờ địa phương), sau khi Justin Timberlake bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, Jessica Biel được nhìn thấy đang quay hình bộ phim The Better Sister ở New York, Mỹ. Nguồn tin mô tả vợ nam ca sĩ "trông có vẻ chán nản".

Tạo hình của Biel trong tác phẩm mới khác nhiều so với cô ở đời thường. Nhân vật toát lên vẻ cá tính khi để tóc bob, mặc váy bodycon ôm sát cơ thể, sử dụng nhiều trang sức. Hiện, diễn viên bận rộn làm việc và chưa lên tiếng về ồn ào của chồng.

Vợ nam ca sĩ trên phim trường ghi hình tác phẩm mới. Ảnh: GC/SplashNews.

Trước đó, vào 0h17 phút ngày 18/6, Justin Timberlake bị cảnh sát chặn đầu xe vì "điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn" ở Long Island, CNN đưa tin.

Sở cảnh sát cho biết nam ca sĩ đã cầm lái chiếc BMW và không dừng lại ở biển báo dừng, không đi đúng làn đường quy định. Khi làm việc với cảnh sát, Timberlake thở ra toàn mùi rượu. Anh nói chỉ uống một ly martini, nhưng khi thực hiện bài kiểm tra về mức độ tỉnh táo, Timberlake đã không vượt qua.

Nam ca sĩ bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn cùng một số vi phạm khác, hiện đã trở về nhà mà không cần đóng tiền để tại ngoại. Đến ngày 26/7, anh phải ra hầu tòa.

Justin Timberlake được kể đã nghiện rượu nhiều năm nay. Ảnh: Page Six.

Theo nguồn tin Page Six, "hoàng tử nhạc pop" đã vật lộn với chứng nghiện rượu nhiều năm nay. Những người xung quanh Timberlake đều biết chuyện này. Nguồn tin kể: "Anh ấy nghiện rượu nặng và che giấu điều đó suốt nhiều năm, nhưng thực ra ai cũng biết cả".

Tuy nhiên, nguồn tin khác khẳng định Timberlake đã cai rượu được một thời gian trước khi xảy ra vụ bị bắt. Người này nói nam ca sĩ còn giảm cân, sống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe cho tour diễn vòng quanh thế giới mang tên The Forget Tomorrow.