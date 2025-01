Lời cầu cứu của Thiên An

Hai ngày qua, Thiên An liên tục có các bài đăng, tiết lộ nhiều tình tiết về mâu thuẫn với bạn trai cũ. Trong chia sẻ mới nhất, Thiên An cầu cứu và mong được bình an.

Sự việc Thiên An liên tiếp các bài đăng, công bố những bằng chứng làm rõ sự vô trách nhiệm của bạn trai cũ, đang trở thành tâm điểm truyền thông vài ngày qua. Trong chia sẻ mới nhất vào chiều 19/1, Thiên An còn tiết lộ chi tiết sốc về người này. Diễn viên kể từng bị bạn trai cũ "thao túng tâm lý", tìm mọi cách can thiệp bằng đủ lý do, khiến cô đi đến quyết định phá thai hai lần vào năm 2020. Đến lần thứ ba, cô thức tỉnh, giữ lại đứa trẻ và trở thành mẹ đơn thân. Sau tất cả, Thiên An nói đang ở trạng thái tuyệt vọng. Cô cầu xin "được sống phần đời còn lại một cách bình yên". Nguồn cơn vụ việc Sự việc bắt đầu vào sáng 18/1, khi cô gái tự nhận tên T.V. lên tiếng về vụ việc liên quan đến một ca sĩ. Trong video, T.V. cho biết: “4 năm trước tôi có bài ‘bóc phốt’ bạn ca sĩ tên Jack để nói về mối quan hệ của bạn này với chị A. Tôi chính là chủ nhân của tài khoản đăng bài đó. Nhưng bây giờ tôi khẳng định tôi không viết bài. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, con nít lắm. Tôi chưa đủ sâu sắc để viết một bài dài, mang tính sát thương cao như vậy. Tất cả do chị A soạn và gửi cho tôi, thậm chí quyết định luôn thời điểm lên bài”. Cô gái này nói ăn năn vì những bài đăng cũ nên quyết định lên tiếng. Sau video của T.V., cộng đồng mạng đặt nghi vấn nhân vật A bị nhắc đến là Thiên An. Không lâu sau, Thiên An lập tức lên tiếng phản bác. Cô khẳng định bản thân không liên quan đến bài đăng của T.V và cho biết sẽ làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công cô và người thân theo đúng quy định của pháp luật. Thiên An mong muốn được bình an, dành thời gian cho con gái. Sự việc tưởng như dừng lại ở đó. Nhưng ít tiếng sau, Thiên An tiếp tục công bố nhiều tin nhắn riêng giữa cô và tài khoản tên T.V. "Tôi không biết bạn nữ đó có đang bị thế lực nào thao túng hay không. Nhưng nếu có, xin hãy dừng lại. Đừng ép An và gia đình vào đường cùng", cô viết. Đến trưa 19/1, diễn viên có bài đăng dài, làm rõ sự việc. Thiên An tung "sao kê" về các khoản tiền chu cấp của bạn trai cũ. Theo Thiên An, bạn trai cũ đã ngừng gửi tiền chu cấp cho con gái từ tháng 3/2022. Thậm chí, người này còn không chuyển đủ số tiền như đã hứa hẹn. "Lần cuối cùng, tôi nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng tôi nhận được 8 triệu đồng là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển một lần. Phần 7 triệu đồng cũng tương tự như thế. Tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu đồng. Và thông tin mẹ bạn chu cấp 5 triệu đồng hay bạn chu cấp 10-15 triệu đồng là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa", Thiên An cho biết. Thiên An cầu cứu Sự việc tiếp tục gây sốc khi Thiên An có bài đăng, công bố "chuyện giấu kín" nhiều năm qua, liên quan đến cô và bạn trai cũ. Theo đó, diễn viên kể cô từng có thai với bạn trai. Khi đó, bạn trai vừa đầu quân vào một công ty giải trí, là ngôi sao trẻ được yêu mến. Còn cô chấp nhận làm hậu phương, hỗ trợ phía sau cho người yêu. Khi Thiên An phát hiện mang bầu, người này đã khóc lóc, cầu xin cô phá thai với lý do "nếu bây giờ có con thì coi như con đường sự nghiệp của bạn tan vỡ, fan nữ sẽ quay lưng, công ty thì mới vừa kí xong". Thiên An đã mủi lòng trước những chia sẻ của bạn trai. Thiên An cho biết 3 tháng sau, cô có bầu lần hai và tiếp tục phạm thêm sai lầm khi "vừa sợ, vừa lo, vừa không muốn phá hoại sự nghiệp của bạn trai". Đến lần 3, diễn viên cho biết cô thức tỉnh, quyết định giữ lại đứa trẻ, giấu kín tất cả. Nhưng cũng từ đó, mối quan hệ giữa cả hai rạn nứt. Thiên An làm mẹ đơn thân. "Từ lúc mọi chuyện vỡ lỡ cho đến nay, chưa bao giờ phía bạn - người mà tôi từng ngu dại yêu hết lòng chủ động gặp con như một người ba muốn làm điều đó. Lúc nào cũng là đơn vị này, đơn vị kia, nhờ đội này, đội kia liên hệ với tôi. Những ai cố gắng liên hệ, dùng quyền lực chèn ép mình, mình đều giữ lại thông tin", Thiên An chia sẻ trên trang cá nhân. Cô nói tiếp: "Bạn có thật sự muốn từ tận đáy lòng muốn nhìn nhận đứa con này không? Hay bạn lo lắng từ đầu đến cuối vẫn là sự nghiệp của bạn. Con đâu cần hào quang? Con cần tình thương của một người cha. Vì sao bao nhiêu năm nay, bạn không chủ động thăm con, có bao giờ bạn nghĩ tới chuyện con ốm đau, sợ hãi, đau đớn hay không? Có bao giờ bạn thực lòng quan tâm, yêu thương con không?". Cuối bài đăng, cô cầu xin người khác không dồn mình vào đường cùng. "Tôi đã chịu quá nhiều đau đớn, tổn thương, mất mát và ám ảnh. Tôi mong được sống phần đời còn lại một cách bình yên. Làm ơn buông tha cho tôi. Đừng chà đạp tôi nữa, đừng réo gọi tên tôi và cũng đừng chạm đến những gì quý giá nhất còn lại tôi đang cố giữ gìn. Cứu tôi với, đừng dồn tôi vào đường cùng. Tôi sợ và tuyệt vọng lắm". Những chia sẻ của Thiên An đang gây xôn xao showbiz Việt, kéo theo hàng trăm nghìn bình luận dưới bài đăng. Bạn trai cũ trong sự việc mà Thiên An nhắc tới hiện chưa lên tiếng về ồn ào trên. Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô theo học đại học ở TP.HCM và nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các MV Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Thiên An từng có khoảng thời gian im ắng, biến mất khỏi showbiz vào khoảng năm 2020. Hiện tại, cô trở lại, tham gia một số phim điện ảnh như Linh miêu.