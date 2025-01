Cảnh nóng trong phim của Lee Min Ho bị chỉ trích

"When the stars gossip" tiếp tục gây tranh cãi với cảnh nóng của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Lời thoại, công nghệ CGI được áp dụng cho cảnh này bị chê bai.

Theo Chosun, trong tập phim When the stars gossip lên sóng tối 26/1, có cảnh Eve Kim (Gong Hyo Jin) và Gong Ryong (Lee Min Ho) mắc kẹt trong vũ trụ khi mô-đun động cơ của tàu bị nổ và thiết bị chuyển đổi năng lượng mặt trời cũng gặp sự cố.

Để chống chọi cái lạnh và tình trạng thiếu oxy, Eve Kim và Gong Ryong cùng sử dụng một chiếc lều. Eve Kim đã nói với Gong Ryong khi anh vào lều của mình rằng: "Anh có biết không, cởi đồ ra sẽ ấm hơn đấy", và cả hai đã cởi quần áo.

Sau đó, khi Gong Ryong thú nhận về thí nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm, Eve Kim không hề tức giận mà nói: "Có lẽ chúng ta sẽ chết mất. Không còn sức để tức giận nữa rồi. Ngay cả khi chúng ta chết, hãy viết di chúc để tàu cứu hộ đến rồi cấy ghép phôi". Đáp lại, Gong Ryong nói: "Chết cóng cũng được". Cả hai sau đó có cảnh ân ái.

Cảnh 18+ ngoài không gian của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin bị chỉ trích. Ảnh: Chosun.

Sau khi lên sóng, tập phim vấp phải sự chỉ trích của người xem. Bên cạnh lời thoại khiêu khích, cảnh quay và hiệu ứng CGI cũng khiến khán giả thất vọng.

Một thành viên nhận xét: "Phân đoạn giường chiếu ngoài không gian nhưng được mô tả như đang ở bên trong một quả trứng đã thụ tinh. Thành thật mà nói, các đạo diễn ngày nay cho tôi cảm giác như đã đạt đến đỉnh điểm của sự ghét bỏ".

"Ngay cả trong phim Titanic, Jack và Rose cũng không làm điều này khi chết cóng dưới nước, và giờ cảnh tượng đó lại xuất hiện trong không gian vào năm 2024", khán giả khác bình luận.

Một số ý kiến khác chê chất lượng CGI tệ, lỗi thời và sến súa. Đăng ảnh chụp màn hình có cảnh Lee Min Ho trong hồ bơi, một người chú thích: "Khoảnh khắc này xứng đáng bị chỉ trích nhất".

Trong làn sóng chê bai này, nhiều người đồng tình rằng việc chi 50 tỷ won để sản xuất bộ phim là lãng phí. Có người chê When the stars gossip giống "phim hài hạng B", "rác phẩm".

When the Stars Gossip do Seo Sook Hyang viết kịch bản, Park Shin Woo đạo diễn và có sự tham gia của Lee Min Ho, Gong Hyo Jin. Nội dung kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của một du khách và một phi hành gia trên trạm vũ trụ. Nhân vật của Lee Min Ho được mô tả là bác sĩ sản phụ khoa có tinh thần trách nhiệm, đến trạm vũ trụ với tư cách khách du lịch.

Phim liên tục bị chê, lượng rating thấp kỷ lục. Trước đó, trang DailyTV đưa tin rating tập 5 của When the stars gossip là 1,8%. Đây là tỷ suất người xem thấp bậc nhất lịch sử nhà đài, ngang với Melting me softly (2019). Chưa kể, rating theo từng tuần của phim cũng sụt giảm liên tục, từ 3,3% trong tuần đầu tiên, 2,2% trong tuần thứ 2 cho tới 1,8% ở tuần thứ 3.