Người đàn ông phát hiện mắc cùng lúc hai loại ký sinh trùng

Những cơn ngứa kéo dài khiến cụ ông gần như không thể ngủ ngon. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh đồng thời nhiễm sán lá gan lớn và giun lươn.

Các tổn thương da do nhiễm ký sinh trùng trên cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân R. (77 tuổi, trú tại Hải Phòng) được đưa đến khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, trong tình trạng ngứa toàn thân kéo dài. Trên da ông xuất hiện nhiều u cục do bội nhiễm, gây khó chịu nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Theo người bệnh, các cơn ngứa xuất hiện liên tục khiến ông gần như không thể ngủ ngon trong thời gian dài.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đồng thời nhiễm sán lá gan lớn và giun lươn. Đây đều là những ký sinh trùng có khả năng tồn tại lâu dài trong cơ thể và gây tổn thương nhiều cơ quan nếu không được phát hiện kịp thời.

Người bệnh được điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Sau một tháng điều trị, bệnh nhân quay trở lại tái khám với nhiều chuyển biến tích cực. Các triệu chứng ngứa giảm rõ rệt, tổn thương da cải thiện và sức khỏe dần ổn định.

Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp cá biệt. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm cùng lúc nhiều loại ký sinh trùng nhưng không hề hay biết cho đến khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài hoặc biến chứng.

Mới đây, đơn vị này cũng tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.H., trú tại Hải Phòng, đến khám vì tình trạng ngứa dai dẳng. Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy ngứa nhẹ nên cho rằng mình bị dị ứng thông thường. Tuy nhiên, theo thời gian, các tổn thương trên da ngày càng rõ, dày lên và gây khó chịu kéo dài. Dù đã tự điều trị tại nhà bằng nhiều biện pháp khác nhau, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện.

Trước đó, người bệnh xuất hiện nhiều u cục bội nhiễm trên da. Ảnh: BVCC.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm khiến chính người bệnh bất ngờ. Các bác sĩ xác định ông đồng thời nhiễm 5 loại ký sinh trùng gồm sán dây chó, sán lá gan lớn, sán máng, giun lươn và giun đũa chó mèo.

Khai thác thói quen sinh hoạt cho thấy người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ như thường xuyên ăn tiết canh, thực phẩm tái sống, rau sống và làm nông nghiệp nên tiếp xúc nhiều với đất, nước, môi trường chăn nuôi. Gia đình cũng nuôi vật nuôi trong thời gian dài nhưng chưa được tẩy giun định kỳ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết sán lá gan lớn là loại ký sinh trùng sống chủ yếu trong gan và đường mật. Con người có thể nhiễm bệnh khi ăn rau thủy sinh sống hoặc uống nước chứa ấu trùng. Sau khi xâm nhập cơ thể, ký sinh trùng di chuyển đến gan, gây viêm, tổn thương mô gan và có thể dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, sốt, mệt mỏi hoặc rối loạn chức năng gan.

Trong khi đó, giun lươn là loại giun ký sinh ở ruột người, thường xâm nhập qua da khi tiếp xúc với đất nhiễm ấu trùng. Điểm đặc biệt của giun lươn là khả năng tự tái nhiễm ngay trong cơ thể người.

Nhờ cơ chế này, ký sinh trùng có thể tồn tại âm thầm nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Ở những người suy giảm miễn dịch, giun lươn có thể tăng sinh mạnh, lan đến nhiều cơ quan và gây biến chứng nguy hiểm.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, hạn chế sử dụng tiết canh, thịt tái, hải sản sống và các loại rau thủy sinh chưa được xử lý bảo đảm an toàn. Người thường xuyên làm nông nghiệp hoặc tiếp xúc với đất cần mang giày dép, găng tay bảo hộ để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng qua da.

Bên cạnh đó, vật nuôi trong gia đình cần được tẩy giun và chăm sóc thú y định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như ngứa không rõ nguyên nhân, nổi mẩn tái phát, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, người dân nên đi khám để được xét nghiệm và điều trị kịp thời.