Cùng đi du lịch, cùng nhiễm sán lá gan vì món ăn ưa thích

Một bữa ăn cá sống trong chuyến du lịch đã khiến người đàn ông 40 tuổi nhiễm ký sinh trùng. Suốt nhiều tháng sau đó, ông bị rối loạn chức năng gan kéo dài.

Theo thông tin từ báo Jimu News, ông Trương (sống tại thành phố Tùy Châu, Trung Quốc) đến bệnh viện địa phương khám vì đau dạ dày, đau nhức khớp và cảm giác khó chịu kéo dài. Kết quả siêu âm bụng cho thấy tình trạng ứ mật nhưng các bác sĩ không thể xác định chính xác nguyên nhân. Trong suốt một thời gian, ông được điều trị theo hướng sỏi mật nhưng triệu chứng không cải thiện rõ rệt.

Mang theo nhiều thắc mắc, người đàn ông tiếp tục đến khám tại khoa Ngoại Gan mật tụy của Bệnh viện Đồng Tế. Tại đây, các bác sĩ chỉ định làm hàng loạt xét nghiệm như công thức máu, chức năng gan thận và men tụy để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Hình ảnh trứng sán lá gan Clonorchis sinensis được phát hiện trong mẫu phân của ông Trương dưới kính hiển vi. Ảnh: Jimu News.

Trong lúc rà soát dữ liệu xét nghiệm bằng mô hình sàng lọc ký sinh trùng, kỹ thuật viên phát hiện nhiều chỉ số bất thường ở bệnh nhân. Tỷ lệ bạch cầu ái toan của ông Trương lên tới 19%, cao gần gấp 3 lần mức bình thường. Đồng thời, các chỉ số men gan như ALT và GGT cũng tăng cao. Theo các chuyên gia xét nghiệm, đây là nhóm dấu hiệu thường gặp ở những ca nhiễm sán lá gan từng được ghi nhận trước đó tại bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện bất thường, kỹ thuật viên đã chủ động gọi điện cho bệnh nhân để khai thác thêm tiền sử dịch tễ. Trong quá trình trao đổi, một chi tiết quan trọng được hé lộ. Đầu năm nay, trong chuyến du lịch tại Tam Á, ông Trương từng ăn cá sống.

Nghi ngờ bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng, bác sĩ lập tức đề nghị ông đến bệnh viện làm xét nghiệm phân. Đến giữa tháng 4, kết quả kiểm tra xác nhận trong mẫu phân của bệnh nhân có trứng sán lá gan Clonorchis sinensis, tác nhân gây bệnh sán lá gan.

Điều đáng chú ý là sau khi nghe bạn mình được chẩn đoán mắc bệnh, ông Hoàng, người từng đi du lịch cùng ông Trương, cũng chủ động đến kiểm tra và được xác định nhiễm sán lá gan tương tự. Sau đó, cả hai được điều trị tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đồng Tế theo phác đồ chuẩn và nhanh chóng hồi phục.

Sán lá gan là loại ký sinh trùng có thể tồn tại nhiều năm trong cơ thể người nếu không được phát hiện và điều trị. Sau khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống, ấu trùng sẽ di chuyển đến hệ thống đường mật trong gan và bắt đầu ký sinh tại đây. Ở giai đoạn đầu, nhiều người gần như không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện cảm giác đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi nhẹ nên rất dễ bỏ qua.

Tuy nhiên, khi ký sinh kéo dài, sán có thể gây kích thích và làm tổn thương niêm mạc đường mật liên tục, dẫn đến viêm đường mật mạn tính, tắc mật, sỏi mật hoặc áp xe gan. Trong những trường hợp nặng, tình trạng viêm kéo dài còn có thể làm gan bị xơ hóa, tiến triển thành xơ gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đường mật.

Con đường lây nhiễm chủ yếu là ăn cá nước ngọt sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Các món như gỏi cá, sashimi, cá ngâm, cá tái chanh hoặc thực phẩm chỉ được làm chín sơ vẫn có nguy cơ chứa nang ấu trùng sán mà mắt thường không thể nhìn thấy. Các chuyên gia nhấn mạnh việc dùng rượu mạnh, mù tạt, giấm hay chanh cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn ký sinh trùng.

Các chuyên gia khuyến cáo những người từng ăn thực phẩm sống và xuất hiện các dấu hiệu như sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ, rối loạn tiêu hóa, men gan tăng, vàng da hoặc tăng bạch cầu ái toan không rõ nguyên nhân nên đi khám sớm để được xét nghiệm tầm soát ký sinh trùng. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp điều trị đơn giản hơn và hạn chế nguy cơ tổn thương gan mật lâu dài.