Dấu hiệu trẻ thiếu canxi nặng

Canxi đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Nếu thiếu hụt kéo dài, trẻ có thể xuất hiện những dấu hiệu như chậm lớn, chuột rút, răng yếu hay thường xuyên mệt mỏi.

Thiếu hụt canxi kéo dài có thể khiến trẻ tăng trưởng chậm hơn thông thường. Ảnh: Shutterstock.

Canxi là một trong những khoáng chất quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ. Không chỉ giúp hình thành hệ xương và răng chắc khỏe, canxi còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và nhiều chức năng sống khác.

Tuy nhiên, không ít trẻ em hiện nay bị thiếu canxi do chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu hoặc cơ thể gặp khó khăn trong việc hấp thu dưỡng chất này. Nếu kéo dài, tình trạng thiếu canxi có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Theo The Asian Parents, tình trạng thiếu canxi ở trẻ thường diễn tiến âm thầm. Khi kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng, trẻ có thể xuất hiện những biểu hiện sau:

Dấu hiệu thiếu canxi ở trẻ

Xương yếu, dễ gãy

Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương. Khi cơ thể không được cung cấp đủ canxi, mật độ xương có thể suy giảm, khiến xương trở nên yếu hơn, trẻ dễ bị đau nhức hoặc tăng nguy cơ gãy xương khi va chạm.

Chậm phát triển chiều cao

Canxi đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển hệ xương. Thiếu hụt kéo dài có thể khiến trẻ tăng trưởng chậm, không đạt được các mốc phát triển thể chất phù hợp với lứa tuổi.

Các vấn đề về răng

Trẻ thiếu canxi thường có nguy cơ sâu răng cao hơn, men răng yếu hoặc răng mọc chậm hơn bình thường.

Trẻ thiếu canxi thường có nguy cơ sâu răng cao hơn, men răng yếu hoặc răng mọc chậm hơn bình thường. Ảnh: Adobe Stock.

Móng tay giòn, dễ gãy

Móng tay khỏe mạnh thường nhẵn và cứng cáp. Nếu móng tay của trẻ dễ bong tróc, nứt hoặc gãy, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu các dưỡng chất quan trọng, trong đó có canxi.

Chuột rút, co cơ hoặc yếu cơ

Canxi tham gia điều hòa hoạt động co - giãn của cơ bắp. Khi lượng canxi trong cơ thể thấp, trẻ có thể bị chuột rút, co cứng cơ hoặc cảm giác yếu cơ.

Dễ cáu gắt, mệt mỏi

Khoáng chất này cũng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh. Trẻ thiếu canxi có thể thường xuyên mệt mỏi, giảm tập trung, dễ cáu gắt hoặc thay đổi cảm xúc thất thường.

Biến chứng cần lưu ý

Trong những trường hợp thiếu canxi nghiêm trọng và kéo dài, trẻ có thể mắc còi xương - tình trạng khiến xương mềm, dễ biến dạng. Một số trường hợp hạ canxi máu nặng còn có thể gây co giật hoặc co quắp tay chân.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm nếu các dấu hiệu như chuột rút, đau nhức cơ, chậm tăng trưởng chiều cao, sâu răng tái diễn hoặc mệt mỏi kéo dài xuất hiện thường xuyên và không cải thiện dù đã điều chỉnh chế độ ăn.

Đặc biệt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các biểu hiện nghiêm trọng như co giật, co thắt cơ toàn thân, tê bì quanh miệng hoặc đầu ngón tay, khó thở, tim đập bất thường hoặc trẻ lơ mơ, giảm phản ứng. Những triệu chứng này có thể liên quan đến tình trạng hạ canxi máu nặng và cần được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên ưu tiên bổ sung canxi thông qua chế độ ăn uống cân bằng với các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ, tôm, cua và các loại rau lá xanh đậm. Bên cạnh đó, cần bảo đảm trẻ được cung cấp đủ vitamin D thông qua tiếp xúc ánh nắng hợp lý hoặc thực phẩm giàu vitamin D để tăng khả năng hấp thu canxi.

Cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng các sản phẩm bổ sung canxi liều cao trong thời gian dài nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nếu nghi ngờ trẻ thiếu canxi, bác sĩ có thể chỉ định đánh giá chế độ dinh dưỡng, kiểm tra sự phát triển thể chất và trong một số trường hợp sẽ làm xét nghiệm máu để xác định nồng độ canxi, vitamin D hoặc tìm nguyên nhân gây thiếu hụt.