7 vật dụng trong bếp tưởng sạch hóa ra lại rất mất vệ sinh

Bề mặt bếp sáng bóng chưa hẳn đã vô trùng, 7 vật dụng quen thuộc dưới đây là vườn ươm vi khuẩn, đòi hỏi tần suất vệ sinh nghiêm ngặt hơn bạn vẫn tưởng.

Trong tâm thức của hầu hết gia đình, gian bếp là nơi cung cấp nguồn dinh dưỡng và luôn được gìn giữ gọn gàng. Tuy nhiên, sự "sạch sẽ về mặt thị giác" đôi khi tạo ra một ảo giác an toàn. Theo các nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), không gian bếp thực chất chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Salmonella hay vi khuẩn tụ cầu hơn cả phòng tắm.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự kết hợp hoàn hảo của ba yếu tố sinh học: độ ẩm cao, nhiệt độ ấm áp và nguồn thức ăn dồi dào từ vụn thực phẩm. Để ngăn chặn nguy cơ nhiễm độc chéo và bảo vệ sức khỏe gia đình, việc thay đổi tư duy vệ sinh đối với 7 vật dụng dưới đây là một yêu cầu mang tính kỹ thuật và cấp thiết.

Miếng bọt biển rửa bát

Nhiều người lầm tưởng rằng vì bọt biển liên tục tiếp xúc với xà phòng nên chúng luôn sạch. Đứng ở góc độ cấu trúc vật liệu, miếng bọt biển sở hữu hàng triệu lỗ xốp vi mô. Thiết kế này giúp tạo bọt tốt, nhưng đồng thời cũng biến nó thành một "mạng lưới" giam giữ hoàn hảo các hạt thức ăn li ti và độ ẩm.

Theo nghiên cứu của NSF, bọt biển là vật dụng bẩn nhất trong nhà. Việc dùng một miếng bọt biển nhiễm khuẩn để lau bát đĩa thực chất là hành vi phát tán hàng triệu vi khuẩn lên bề mặt dụng cụ ăn uống.

Hãy khử trùng bọt biển mỗi ngày bằng cách giặt sạch, vắt ráo hoặc ngâm trong dung dịch giấm/nước sôi. Quan trọng nhất, hãy thay bọt biển mới định kỳ 1-2 tuần/lần, bất kể nó trông còn mới hay không.

Hũ đựng gia vị thường phải hứng chịu lượng hơi nước và dầu mỡ bay lên, bám thành một lớp màng nhờn rít trên vỏ chai, thu hút vi khuẩn và bụi bẩn. Ảnh minh họa: AI.

Bồn rửa bát

Tương tự như bọt biển, bồn rửa bát thường xuyên được xả nước và xà phòng, tạo ra ảo giác vô trùng. Tuy nhiên, đây lại là nơi tiếp nhận nước rã đông thịt sống, bùn đất từ rau củ và dầu mỡ dư thừa. Lớp màng sinh học (biofilm) do vi khuẩn tạo ra sẽ bám chặt vào thành inox và khu vực rổ lọc rác.

Không để chén bát bẩn đọng lại qua đêm. Sau khi dọn dẹp bữa tối, hãy dùng bàn chải cọ rửa toàn bộ lồng bồn rửa và rổ lọc rác bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng hoặc hỗn hợp baking soda và giấm trắng. Cuối cùng, dội một ấm nước nóng để đẩy trôi cặn mỡ bám trong đường ống.

Thớt các loại

Dù là thớt gỗ hay thớt nhựa, sau một thời gian sử dụng, bề mặt sẽ xuất hiện các vết xước cơ học do lưỡi dao để lại. Những rãnh xước này sâu hơn mắt thường có thể nhìn thấy, trở thành nơi trú ẩn an toàn cho vi khuẩn, nơi mà miếng bọt biển chà lướt qua không thể làm sạch tới đáy. Nếu bạn thái thịt sống, sau đó thái rau sống trên cùng một chiếc thớt, nguy cơ nhiễm khuẩn chéo là cực kỳ cao.

Nguyên tắc tối thượng là sử dụng thớt riêng cho đồ sống và đồ chín/đồ ăn liền. Sau khi thái thịt sống, thớt cần được rửa ngay bằng nước nóng và xà phòng. Định kỳ hàng tuần, hãy khử trùng thớt bằng cách chà xát nửa quả chanh cùng muối hạt, sau đó rửa sạch và phơi khô hoàn toàn dưới ánh nắng.

Núm vặn bếp và tay nắm cửa tủ lạnh

Trong quá trình nấu nướng, tay bạn có thể vừa chạm vào thịt gà sống, đập một quả trứng, rồi ngay lập tức vặn núm bếp gas hoặc mở tủ lạnh để lấy thêm nguyên liệu. Hành vi vô thức này đã biến các tay nắm, núm vặn thành trạm phát sóng vi khuẩn.

Biến việc lau chùi các điểm tiếp xúc này thành một phần của chu trình làm đến đâu dọn đến đó. Hãy dùng khăn tẩm dung dịch kháng khuẩn (hoặc cồn 70 độ) để lau sạch tay nắm tủ lạnh, lò vi sóng, và các núm vặn bếp ngay sau khi hoàn tất việc nấu nướng trong ngày.

Gioăng cao su tủ lạnh và hộp nhựa

Gioăng cao su có chức năng cách nhiệt và ngăn không khí lọt vào thiết bị. Tuy nhiên, thiết kế dạng nếp gấp của nó vô tình tạo ra các khe hẹp tối tăm. Khi hơi ẩm ngưng tụ kết hợp với các vụn thức ăn vô tình vương vãi, gioăng cao su sẽ xuất hiện các đốm đen của nấm mốc. Nấm mốc không chỉ làm hỏng gioăng mà các bào tử của nó có thể bay vào không khí bên trong tủ lạnh, bám vào thực phẩm.

Định kỳ 2 tuần/lần, dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ nhúng dung dịch giấm pha loãng để cọ sạch các rãnh cao su, sau đó dùng khăn mềm lau khô hoàn toàn.

Máy xay sinh tố nên được vệ sinh thường xuyên. Ảnh: WH.

Máy xay sinh tố

Rất nhiều người có thói quen làm sạch máy xay bằng cách đổ nước và xà phòng vào cối, sau đó bấm nút cho máy tự xay vài giây rồi tráng lại. Phương pháp này chỉ làm sạch bề mặt nổi. Thực tế, cặn trái cây, sữa hay thịt băm thường bị hút sâu vào khe hở giữa lưỡi dao và gioăng cao su định vị dưới đáy cối. Nếu không tháo rời, hỗn hợp này sẽ lên men và bốc mùi hôi thối chỉ sau vài ngày.

Bắt buộc tháo rời hoàn toàn cụm lưỡi dao, gioăng cao su và cối xay sau mỗi lần sử dụng. Rửa sạch từng chi tiết bằng bàn chải nhỏ và để khô ráo trên giá trước khi lắp ráp lại.

Hũ đựng gia vị

Bạn đang xào thịt, tay dính mỡ, và bạn vươn tay lấy hũ muối hay lọ tiêu, điều này xảy ra hàng ngày. Những hũ gia vị đặt gần bếp đun còn phải hứng chịu lượng hơi nước và dầu mỡ bay lên, bám thành một lớp màng nhờn rít trên vỏ chai, thu hút vi khuẩn và bụi bẩn.

Đừng chỉ quan tâm đến hạn sử dụng của gia vị bên trong. Hãy tạo thói quen dùng khăn ẩm lau sạch mặt ngoài của các hũ gia vị ít nhất 1 lần/tuần, đồng thời giữ chúng ở nơi khô ráo, cách xa khu vực tỏa nhiệt trực tiếp của bếp nấu.

Một gian bếp an toàn không chỉ được đánh giá bằng sự ngăn nắp về mặt thị giác, mà phải được kiểm soát chặt chẽ bằng tư duy vệ sinh khoa học. Việc thay đổi thói quen làm sạch đối với 7 vật dụng trên chính là thiết lập một hệ thống phòng ngự chủ động, bảo vệ toàn diện sức khỏe đường tiêu hóa cho mọi thành viên trong gia đình.