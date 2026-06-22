Người đàn ông nhập viện với cây xà beng dài 1,5 m đâm xuyên đùi

Nam công nhân 37 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương sau khi bị thanh xà beng dài 1,5 m đâm xuyên đùi.

Dị vật được lấy thành công ra khỏi cơ thể người bệnh.

Tai nạn xảy ra trong lúc người đàn ông đang làm việc. Thanh xà beng dài khoảng 1,5 m bất ngờ đâm xuyên qua vùng đùi, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khi nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốc chấn thương. Ngay lập tức, các bác sĩ hồi sức cấp cứu, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm đánh giá mức độ tổn thương.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ để kiểm tra toàn diện đường đi của dị vật và tiến hành phẫu thuật lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Tiến, khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đây là ca chấn thương đặc biệt nguy hiểm bởi dị vật đâm xuyên qua vùng đùi - khu vực tập trung nhiều mạch máu lớn và các bó thần kinh quan trọng.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương.

“Thách thức lớn nhất của ca bệnh là dị vật đi qua vùng giải phẫu có nhiều cấu trúc quan trọng. Chỉ một thao tác thiếu thận trọng trong quá trình xử trí cũng có thể gây tổn thương thứ phát, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động của người bệnh”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Trong phòng mổ, ê-kíp phẫu thuật tiến hành kiểm soát tổn thương, đánh giá cẩn thận toàn bộ đường đi của dị vật trước khi từng bước lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể người bệnh.

Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, gồm Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật mạch máu và Gây mê hồi sức nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng, đồng thời bảo tồn các cấu trúc giải phẫu quan trọng của chi thể.

Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và xử trí kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã lấy bỏ thành công dị vật mà không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng đối với các mạch máu lớn hay các dây thần kinh chính vùng đùi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực. Các bác sĩ sử dụng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng cũng như các biến chứng hậu phẫu có thể xảy ra.

Từ trường hợp này, các chuyên gia cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật khi gặp các tai nạn có vật sắc nhọn hoặc vật thể lớn đâm xuyên cơ thể như thanh sắt, thanh gỗ hay xà beng.

Theo các bác sĩ, trong nhiều trường hợp, chính dị vật đang đóng vai trò như một “nút chặn” tạm thời giúp hạn chế chảy máu. Việc tự ý rút dị vật tại hiện trường có thể làm mất tác dụng cầm máu này, dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương thêm các mạch máu, dây thần kinh và cơ quan xung quanh.

Người bị nạn cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình vận chuyển, cần cố định chắc chắn vùng tổn thương và dị vật để hạn chế sự di lệch, giảm nguy cơ gây thêm tổn thương thứ phát và nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh.