'Giờ vàng' quan hệ tình dục

Nhiều người cho rằng buổi tối là thời điểm "vàng" cho chuyện chăn gối. Tuy nhiên, một số khung giờ khác trong ngày có thể giúp tăng ham muốn, cảm xúc và sự hòa hợp giữa cặp đôi.

"Yêu" đúng thời điểm sẽ càng giúp các cặp đôi hưng phấn, thỏa mãn hơn. Ảnh: Freepik.

Chúng ta thường nói mọi việc đều cần đúng thời điểm, và quan hệ tình dục cũng không ngoại lệ. Một thời điểm phù hợp không chỉ giúp các cặp đôi thoải mái hơn về thể chất mà còn góp phần nâng cao cảm xúc, sự kết nối và mức độ hài lòng sau mỗi lần gần gũi.

Mặc dù không có quy định cứng nhắc nào về thời gian lý tưởng cho hoạt động tình dục, nhiều chuyên gia cho rằng có những khung giờ mà cơ thể con người ở trạng thái thuận lợi hơn nhờ sự thay đổi của hormone và nhịp sinh học.

Thời điểm lý tưởng để quan hệ tình dục

Thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục sẽ khác nhau đối với mỗi người và các cặp đôi. Nhưng mỗi thời điểm trong ngày đều có những lợi ích riêng.

Buổi sáng từ 6h đến 8h: Cơ thể tràn đầy năng lượng

Theo Zhihu, sau một đêm nghỉ ngơi, cả nam và nữ thường có nguồn năng lượng dồi dào hơn. Đặc biệt, ở nam giới, nồng độ testosterone thường đạt mức cao nhất vào buổi sáng. Đây là hormone đóng vai trò quan trọng đối với ham muốn tình dục và khả năng cương dương.

Bên cạnh đó, lượng adrenaline trong cơ thể vào đầu ngày cũng cao hơn bình thường, giúp cơ thể nhanh chóng bước vào trạng thái hưng phấn. Nhiều chuyên gia cho rằng hoạt động tình dục vào buổi sáng có thể giúp cải thiện tâm trạng, mang lại cảm giác tích cực và tạo nguồn năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên, các cặp đôi cũng nên tránh vận động quá mạnh khi chưa ăn sáng để hạn chế nguy cơ mệt mỏi hoặc hạ đường huyết.

Khoảng 15h: "Thời khắc vàng" của hormone

Chuyên gia hormone Alisa Vitti, tác giả sách về sức khỏe nội tiết nữ giới và nhà sáng lập nền tảng sức khỏe phụ nữ FLO Living, từng gọi khoảng 15h là "thời khắc tuyệt vời" đối với đời sống tình dục. Dù nồng độ testosterone của nam giới có xu hướng giảm nhẹ vào thời điểm này, các hormone liên quan đến cảm xúc và sự gắn kết vẫn hoạt động tích cực.

Trong khi đó, ở nữ giới, estrogen và cortisol thường ở mức cao hơn, khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các kích thích. Đây là khoảng thời gian mà chỉ cần những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng cũng có thể khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ, giúp các cặp đôi dễ dàng kết nối với nhau hơn.

Khoảng 22h: Thời điểm lãng mạn trước giấc ngủ

Khi màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh và riêng tư thường tạo điều kiện thuận lợi cho sự thân mật giữa các cặp đôi. Vào khoảng 22h, hoạt động của não bộ liên quan đến trí tưởng tượng và cảm xúc ở phụ nữ có xu hướng tăng lên, khiến họ dễ nảy sinh những suy nghĩ lãng mạn và cảm xúc yêu đương hơn.

Ngoài việc mang lại sự gần gũi về mặt tình cảm, hoạt động tình dục vào buổi tối còn có thể giúp giảm căng thẳng sau một ngày làm việc. Sau khi đạt cực khoái, cơ thể tiết ra các hormone như oxytocin và prolactin, góp phần tạo cảm giác thư giãn, từ đó hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Thời điểm không nên quan hệ tình dục

Tình dục mang lại niềm vui và nhiều lợi ích cho cả hai giới. Tuy nhiên, trong một số thời điểm nhất định, việc quan hệ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc và sức khỏe.

Sau khi uống rượu, bia

Theo Business Insider, nhiều nam giới có xu hướng muốn quan hệ tình dục sau khi uống rượu bia. Tuy nhiên, đây là thời điểm không phù hợp, thậm chí gây hại cho sức khỏe. Việc quan hệ lúc này có thể kích thích quá mức hệ tim mạch, ức chế vùng vỏ não liên quan đến hưng phấn, gây co thắt mạch máu và tăng huyết áp. Tất cả yếu tố này không chỉ làm giảm khoái cảm mà còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.

Mặt khác, rượu bia còn làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh của nam giới, suy giảm chức năng sinh sản nếu uống quá nhiều trong thời gian dài.

Hoạt động tình dục khi say xỉn có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của cả nam và nữ. Ảnh: Pexels.

Ngay khi vừa tắm xong

Tắm có tác dụng tăng cường lưu thông máu, làm các mạch máu giãn nở, tuần hoàn máu tốt hơn, theo India Times. Tuy nhiên, quan hệ ngay khi tắm xong sẽ làm gia tăng tuần hoàn máu ở cơ quan sinh dục, tăng nguy cơ xung huyết, mất cân bằng máu, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng của cuộc yêu.

Tốt nhất là nên quan hệ tình dục sau khi tắm xong khoảng 20 phút để đảm bảo sức khỏe và có được "chuyện ấy" mĩ mãn hơn.

Không có bao cao su

Bạn có thể nghĩ việc không dùng bao cao su khi quan hệ là chuyện nhỏ, nhưng điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cả hai đều có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn.

Đặc biệt với phụ nữ, nếu đối phương không sử dụng biện pháp bảo vệ, bạn nên thẳng thắn từ chối. Việc phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau đó có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.

Không có "giờ vàng" tuyệt đối cho mọi người

Dù buổi sáng, giữa chiều hay buổi tối đều được một số chuyên gia đánh giá là những thời điểm thuận lợi cho đời sống tình dục, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận, thoải mái và cảm xúc của cả hai người.

Mỗi cặp đôi có nhịp sinh học, lịch sinh hoạt và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, thời điểm tốt nhất không phải là khung giờ cố định trên đồng hồ mà là lúc cả hai đều sẵn sàng, thư giãn và có thể tận hưởng trọn vẹn sự gần gũi với nhau.