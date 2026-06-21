5 lý do khiến mận khô trở thành món ăn vặt tốt cho sức khỏe

Mận khô không chỉ là món ăn vặt thơm ngon mà còn giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Nhờ đó, thực phẩm này hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, tim mạch và xương khớp, ngày càng được nhiều người lựa chọn bổ sung trong khẩu phần ăn hàng ngày hoặc làm quà tặng.

Thành phần dinh dưỡng có trong mận khô

Dù ở dạng tươi hay đã qua sấy khô, mận vẫn là loại trái cây giàu giá trị dinh dưỡng. Trong mận có hơn 15 loại vitamin và nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, loại quả này nổi bật nhờ hàm lượng chất xơ cùng các chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể.

5 lợi ích tuyệt vời của mận khô đối với sức khỏe

Hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của mận khô là khả năng hỗ trợ đường ruột hoạt động hiệu quả. Hàm lượng chất xơ dồi dào có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp làm mềm phân, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Mận khô không chỉ là món ăn vặt thơm ngon mà còn giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch

Chất xơ trong mận khô có khả năng hỗ trợ loại bỏ lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể, từ đó góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ.

Bên cạnh đó, lượng kali có trong mận khô còn giúp duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ điều hòa nhịp tim và góp phần bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tốt cho người mắc tiểu đường

Mận khô là thực phẩm chứa nhiều chất xơ nhưng có mức năng lượng tương đối thấp, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong mận cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, góp phần ổn định đường huyết, nhờ đó phù hợp với người thừa cân, béo phì hoặc những người cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Giúp cải thiện thị lực

Nhờ chứa nhiều vitamin và các hợp chất có lợi như vitamin A, vitamin C, beta-carotene, lutein và zeaxanthin, mận khô có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mắt, giúp duy trì thị lực khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ tăng mật độ xương

Loãng xương là tình trạng khiến xương yếu, giòn và dễ gãy, thường gặp hơn ở phụ nữ sau mãn kinh. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn khoảng 10 quả mận khô mỗi ngày trong thời gian dài có thể giúp cải thiện mật độ xương và làm chậm quá trình suy giảm xương theo tuổi tác. Dù có lợi cho sức khỏe, mận khô vẫn nên dùng với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy, đầy hơi hoặc chướng bụng do hàm lượng chất xơ cao.

Cần lưu ý gì khi ăn mận khô?

Mận có thể dùng ở dạng tươi hoặc sấy khô, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Một số lưu ý khi ăn mận khô gồm: người có cơ địa “nóng trong” hoặc nhạy cảm nên hạn chế; axit tự nhiên trong mận có thể ảnh hưởng men răng, đồng thời gây khó chịu dạ dày hoặc nổi mụn ở một số người; mận còn chứa oxalat, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu dùng nhiều.

Dù giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch, xương và thị lực, mận khô vẫn nên được sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng để đảm bảo hiệu quả tốt cho sức khỏe.