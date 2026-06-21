Dấu hiệu nhỏ suốt 3 tháng, bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư

Một khối u nhỏ xuất hiện ở vùng cánh mũi suốt nhiều tháng, không đau nhức hay chảy máu khiến người bệnh chỉ nghĩ là tổn thương da thông thường.

Thời gian gần đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh đến khám vì những nốt mụn hoặc khối u nhỏ trên da mặt. Ban đầu, các tổn thương này có biểu hiện khá lành tính, không gây triệu chứng rõ rệt, song kết quả xét nghiệm lại cho thấy đó là ung thư da.

Một trường hợp điển hình là người bệnh đến khám với khối u nhỏ ở vùng cánh mũi đã xuất hiện khoảng 3 tháng. Khối u phát triển chậm, không gây đau, không chảy máu nên người bệnh chủ yếu lo ngại về yếu tố thẩm mỹ và quyết định đi kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy tổn thương cần được đánh giá kỹ hơn và chỉ định lấy mẫu mô làm xét nghiệm giải phẫu bệnh nhằm xác định bản chất tế bào.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mắc ung thư da vùng mũi. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u. Trong quá trình mổ, bệnh phẩm được làm xét nghiệm tức thì để đánh giá các diện cắt, bảo đảm toàn bộ ranh giới khối u đã được loại bỏ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh.

Theo ThS.BS Lê Thu Trang, khoa Răng Hàm Mặt, phần lớn các trường hợp ung thư da phát triển chậm và hầu như không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Dấu hiệu ban đầu đôi khi chỉ là vùng da xây xát hoặc chảy máu nhẹ sau những va chạm rất nhỏ.

Đặc biệt, nhiều trường hợp ung thư da ở vùng mặt và mũi có biểu hiện không điển hình, dễ bị nhầm lẫn với mụn trứng cá, u lành tính hoặc các tổn thương da thông thường. Điều này khiến không ít người chủ quan, bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh sớm.

Bác sĩ cho biết chẩn đoán xác định ung thư da phải dựa trên kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh. Trong điều trị, phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương hiện là phương pháp hiệu quả nhất nhằm loại bỏ khối u và giảm nguy cơ tái phát.

Mặc dù ung thư da thường tiến triển chậm và hiếm khi di căn xa, các khối u vẫn có thể xâm lấn các mô xung quanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ, làm biến dạng khuôn mặt hoặc gây rối loạn chức năng tại vùng tổn thương.

Vì vậy, việc dự phòng và phát hiện bệnh từ sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những tổn thương bất thường trên da, nhất là ở vùng mặt.

Những dấu hiệu cần được thăm khám chuyên khoa sớm gồm: khối u tồn tại kéo dài không khỏi, tái phát nhiều lần, tăng kích thước nhanh, ranh giới không rõ, màu sắc bất thường, dễ loét, chảy máu, đóng vảy, ngứa hoặc đau. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có thể giúp hạn chế tổn thương, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư da.