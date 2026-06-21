9 người nhập viện cấp cứu vì cùng ăn món tiết canh

Sau khi cùng ăn tiết canh tại một quán ăn ở Hưng Yên, 9 người xuất hiện triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Chỉ trong hai ngày, 9 người phải nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn tiết canh tại một quán ăn ở Hưng Yên. Ảnh minh họa: Bếp Xưa.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Hưng Yên) cho biết trong hai ngày 18-19/6, đơn vị đã tiếp nhận điều trị 9 trường hợp có biểu hiện đau bụng quanh rốn, nôn, sốt liên tục và đi ngoài phân lỏng.

Theo thông tin từ các bệnh nhân, trước khi xuất hiện triệu chứng, họ đều ăn tiết canh tại một quán ăn trên địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng và thực hiện các xét nghiệm máu cần thiết để đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Kết quả ban đầu cho thấy các bệnh nhân được chẩn đoán mắc tiêu chảy cấp và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Bệnh viện đã lấy mẫu phân để thực hiện cấy vi sinh nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và hiện vẫn đang chờ kết quả.

Trong số 9 trường hợp, có 3 bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị. Sáu bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

TS.BS Trần Huy Thọ, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương), cho biết ông thường xuyên tiếp nhận những trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng sau khi ăn tiết canh.

"Tiết canh dù làm từ lợn, dê hay vịt đều là máu sống và chứa vô số mầm bệnh như tả, lị, giun sán, liên cầu khuẩn. Tiết canh lợn, gà hay vịt nhà nuôi vẫn có nguy cơ nhiễm sán rất cao", TS.BS Thọ nhấn mạnh.

Theo TS.BS Trần Huy Thọ, không ít bệnh nhân sau khi ăn tiết canh phải nhập viện với các biểu hiện thần kinh nghiêm trọng như đau đầu kéo dài, rối loạn trí nhớ hoặc co giật.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não ở nhiều trường hợp cho thấy hàng loạt nang sán ký sinh dày đặc trong nhu mô não. Dù được điều trị ổn định, các nang sán khi chết có thể vôi hóa, gây tổn thương thần kinh lâu dài.

ThS.BS Lê Sơn Việt, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cũng cho biết người ăn tiết canh, đặc biệt là tiết canh lợn, có nguy cơ cao nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

Đây là loại vi khuẩn nguy hiểm có thể gây nhiễm trùng nặng chỉ sau 24-72 giờ kể từ khi xâm nhập cơ thể. Ban đầu, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bệnh có thể tiến triển thành sốc nhiễm trùng, hoại tử mô và suy đa tạng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc các thực phẩm sống, tái chưa được chế biến chín kỹ để phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.