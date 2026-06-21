Ngày chủ nhật khác lạ tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Thay vì những giờ phút điều trị căng thẳng, 100 bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã có một ngày chủ nhật đặc biệt với nhiều hoạt động chăm sóc tinh thần ý nghĩa.

Vợ chồng bà Hồ và ông Long chụp hình kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Giữa không khí nhộn nhịp của ngày cuối tuần, khoảng 100 bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã có những giờ phút thư giãn đặc biệt khi tham gia chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" do Phòng Công tác xã hội bệnh viện tổ chức sáng 21/6.

Không gian vốn quen thuộc với những cuộc thăm khám và điều trị được thay thế bằng tiếng nhạc, tiếng cười cùng nhiều hoạt động chăm sóc tinh thần dành cho người bệnh. Tại chương trình, các bệnh nhân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, cắt tóc, gội đầu, mặc áo dài, khăn đóng để chụp ảnh lưu niệm, dùng bữa trưa thân mật và nhận những phần quà ý nghĩa.

Trong số những người tham gia chương trình có bà Trần Thị Hồ (69 tuổi), hiện điều trị u trung thất tại Khoa Ngoại lồng ngực. Đồng hành cùng bà là chồng, ông Trần Văn Long (70 tuổi).

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy gửi ảnh kỷ niệm cho vợ chồng bà Hồ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sau khi được nghe nhạc và chụp ảnh chân dung cùng chồng, bà Hồ không giấu được niềm vui. Bà cho biết những hoạt động này giúp tinh thần trở nên thoải mái, từ đó cảm thấy khỏe khoắn hơn.

"Tôi thấy vui vẻ, tinh thần sảng khoái nên cảm giác cũng khỏe hơn", bà Hồ chia sẻ.

Ngồi bên cạnh vợ, ông Long cho biết sự quan tâm của bệnh viện không chỉ giúp bệnh nhân mà cả người thân thêm lạc quan trong hành trình điều trị. Sau khi nhận bức ảnh lưu niệm, hai vợ chồng nâng niu trên tay, chăm chú ngắm nhìn rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Cũng lần đầu tham gia chương trình, bà Trịnh Thị Năm (77 tuổi, quê Đồng Tháp) bày tỏ sự bất ngờ trước những hoạt động dành cho người bệnh. Hiện bà đang điều trị vết bỏng ở chân tại bệnh viện.

Bà Năm vừa nghe ca nhạc vừa được gội đầu. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Được xem văn nghệ và đặc biệt là được gội đầu sau nhiều ngày nằm viện, bà Năm cho biết mình cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Khoảng một tuần rồi tôi chưa được gội đầu. Giờ được gội thấy mát mẻ, thoải mái lắm", bà Năm nói.

Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" được Phòng Công tác xã hội cùng các thành viên Câu lạc bộ Nhịp sống yêu thương khởi xướng từ năm 2017.

Đến nay, chương trình đã được tổ chức 37 lần với tần suất khoảng hai tháng một lần, ngoại trừ giai đoạn bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Ông Hiển cho biết mỗi chương trình đều hướng đến mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người bệnh, không chỉ về mặt thể chất mà còn về tinh thần. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, cắt tóc, gội đầu và dùng bữa trưa, ban tổ chức còn trao tặng quần áo, ba lô, túi xách cho các bệnh nhi và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

"Hoạt động này mang lại rất nhiều niềm vui và chúng tôi luôn hướng tới việc giúp người bệnh có thêm động lực trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện", ông Hiển chia sẻ.

Người bệnh được cắt tóc gọn gàng tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo vị trưởng phòng, đối với nhiều người, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Tuy nhiên, với những bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện, đó thường là những ngày đầy lo âu và áp lực.

Chính vì vậy, chương trình được xây dựng như một món quà tinh thần nhằm giúp người bệnh tạm quên đi những mệt mỏi, tiếp thêm năng lượng tích cực để vượt qua bệnh tật.

Sau nhiều năm triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo bệnh nhân. Nhiều người từng tham gia đã chủ động đăng ký lên sân khấu biểu diễn để gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên cũng như người thân đã đồng hành cùng họ trong suốt quá trình điều trị.

"Mỗi chương trình đều để lại những cảm xúc đặc biệt. Chính sự ghi nhận và tình cảm của người bệnh là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động, mang những món ăn tinh thần đến với cô bác vào mỗi dịp cuối tuần", ông Hiển nói.

Đại diện Phòng Công tác xã hội cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động chăm sóc tinh thần cho người bệnh theo định hướng của Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo kế hoạch, từ tháng 8 tới, bệnh viện dự kiến triển khai thêm các chương trình phục vụ bệnh nhân tại khu vực Trung tâm Ung bướu.