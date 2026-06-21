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Sức khỏe

Vụ thảm án ở Bắc Ninh: Nạn nhân sống sót hiện ra sao?

  • Chủ nhật, 21/6/2026 12:50 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Lãnh đạo địa phương vừa cập nhật tình hình sức khỏe của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án do mâu thuẫn tình cảm khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh.

Sáng 21/6, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết, cháu N.B.N. (nạn nhân bị thương trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn), sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

N.B.N. là người duy nhất bị thương trong vụ khiến 4 người tử vong vào tối 20/6.

Khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về vụ giết người xảy ra tại phường Việt Yên.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức khám nghiệm, điều tra và làm rõ vụ việc.

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Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc tại Bắc Ninh. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh).

Sự việc xảy ra tại nhà ông N.V.C. (61 tuổi, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (31 tuổi, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị tấn công gồm chị N.T.N. và hai người con là cháu N.H.P. (10 tuổi.), cháu N.B.B. (6 tuổi) và N.B.N. (15 tuổi, con nuôi ông C.).

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên đã tự sát.

Tại hiện trường, cháu B. tử vong tại chỗ, cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị N.T.N. cũng được phát hiện tử vong tại tầng 2 của ngôi nhà.

Riêng cháu N.B.N. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

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Theo Viên Minh / VTC News

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