Người ăn nhiều ớt sống thọ hơn?

Nghịch lý Tây Ban Nha

Lợi ích của đậu có thể giúp giải thích cái gọi là Nghịch lý Tây Ban Nha. Người Mỹ gốc Tây Ban Nha - bất chấp các mẫu hình kinh tế xã hội thường dẫn đến kết quả sức khỏe kém hơn như chênh lệch về học vấn và y tế, cũng như tỷ lệ nghèo đói cao hơn - thường sống thọ hơn các nhóm dân tộc khác ở Mỹ.

Với nguy cơ thấp hơn ở chín trên 15 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đáng chú ý trong số đó là ít bị bệnh tim và ung thư hơn, người Mỹ gốc Tây Ban Nha có nguy cơ chết sớm thấp hơn 24%. Để biết thêm về chủ đề này, hãy xem video của tôi tại see.nf/hispanic.

Trong một nghiên cứu trên người Mỹ gốc Mexico, các nhà nghiên cứu phát hiện so với các nhóm khác, họ không chỉ ăn nhiều đậu hơn mà còn ăn nhiều rau quả hơn, bao gồm cà chua và bắp. (Các mẫu hình ăn uống lành mạnh này cũng mở rộng xuống tận Trung Mỹ. Sau cơm nấu đậu, bánh tortilla làm từ bột bắp là món ăn phổ biến nhất ở vùng xanh Costa Rica. Họ cũng ăn nhiều ớt hơn. Ớt có giúp tăng tuổi thọ không?

Ớt cay

Hợp chất cay trong các loại ớt cay kéo dài tuổi thọ của ruồi giấm, nhưng còn chúng ta thì sao? Hãy xem hai video song song của tôi tại see.nf/spice và see.nf/peppers để biết thêm chi tiết, nhưng về cơ bản, cả bốn nghiên cứu về tương quan giữa thực phẩm cay và tỷ lệ tử vong đều cho thấy nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm đáng kể ở những người ăn nhiều ớt cay hơn.

Tôi đã viết cả một phần về ớt trong chương Thực phẩm đốt mỡ trong cuốn How Not to Diet, trình bày chi tiết về việc ớt cayenne có thể trung hòa tình trạng chuyển hóa chậm đi kèm với giảm cân và, như một phần thưởng phụ trội, đẩy nhanh tốc độ đốt cháy mỡ, nhưng lợi ích kéo dài tuổi thọ rõ ràng của việc ăn ớt vẫn giữ nguyên sau khi đã tính đến chỉ số khối cơ thể.

Có ít nhất nửa tá sản phẩm tương ớt không bổ sung muối trên thị trường. Ngay cả Tabasco cũng có hàm lượng natri khá thấp, mặc dù chỉ vị nguyên bản mới như vậy. (Các vị khác có lượng muối nhiều hơn đến năm lần.) Bạn cũng có thể dùng trực tiếp bột ớt để nêm nếm. Tôi có nhiều loại bột ớt khác nhau đựng trong chai lắc cho những dịp khác nhau, bao gồm ớt adobo, ớt chipotle và ớt hiểm Thái Lan để dùng khi tôi thực sự muốn tăng độ cay cho bữa ăn.