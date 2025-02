Cách ăn đậu làm giảm nhịp tim

Bệnh nhân tiểu đường được chọn ngẫu nhiên để ăn khoảng một chén đậu mỗi ngày trong ba tháng giúp nhịp tim khi nghỉ ngơi của họ còn giảm trung bình ba nhịp/phút tương đương với 12 tuần tập luyện điều hoà tim mạch.

Đẩy lùi bệnh động mạch bằng đậu

Tuy nhiên, không phải đậu nào cũng giống đậu nào. Biểu đồ Venn về các hóa chất thực phẩm có trong đậu lăng, đậu nành và đậu gà chỉ có sự trùng lặp 7%, vì vậy chúng ta nên cố gắng ăn đa dạng nhiều loại đậu. Chuyện đó dễ dàng hơn bao giờ hết khi có rất nhiều cách để thưởng thức chúng. Bạn đã bao giờ ăn mì ống làm từ đậu chưa? Chỉ cần thay 40% bột mì semolina trong mì ống bằng bột đậu gà nảy mầm sẽ cải thiện đáng kể chức năng động mạch trong vòng vài giờ sau khi ăn, so với mì ống thông thường.

Những cải thiện mà chúng ta nhận được khi ăn đậu có đủ để đẩy lùi bệnh động mạch không? Các nhà nghiên cứu đã xem xét tương quan giữa họ đậu và bệnh động mạch ngoại biên, kết quả của tích tụ mảng xơ vữa động mạch làm giảm lưu lượng máu xuống chân.

Đậu là thức ăn thân thiện với trái tim. Ảnh: Cleveland Clinic.

Cách chẩn đoán và theo dõi bệnh này là sử dụng chỉ số cổ chân-cánh tay - tỷ số giữa huyết áp ở cổ chân so với cánh tay. Nếu chỉ số này dưới 0,9 nghĩa là lưu thông máu xuống phần dưới cơ thể đang bị tắc nghẽn. Các nhà nghiên cứu đã cho 26 người mắc bệnh động mạch ngoại biên ăn một nửa phần đậu trắng, đậu tách, đậu gà và đậu lăng mỗi ngày trong một tuần, sau đó là một phần mỗi ngày trong bảy tuần tiếp theo.

Chỉ sau hai tháng ăn đậu, chỉ số cổ chân-cánh tay của bốn người tham gia đã tăng lên mức bình thường. Các nhà nghiên cứu kết luận “chế độ ăn giàu đậu giúp cải thiện đáng kể chức năng động mạch”. Nghiên cứu này không có nhóm đối chứng, nhưng bệnh nhân động mạch ngoại biên thường trở nên tệ hơn chứ không khá hơn.

Nếu biết câu chuyện đời tôi, chắc hẳn bạn còn nhớ bà tôi là nạn nhân của căn bệnh này. Đó là một trong những lý do khiến bà phải ngồi trên xe lăn chờ chết - cho đến khi bà được cứu sống bằng dinh dưỡng dựa trên bằng chứng. Đó chính là động lực thôi thúc tôi dành trọn cuộc đời mình để làm cho gia đình mọi người những gì nhà dinh dưỡng học Nathan Pritikin đã làm cho gia đình tôi.

Làm chậm nhịp tim

Trong hóa học và vật lý có các hằng số - các đại lượng vật lý được cho là vừa phổ quát vừa bất biến. Trong khi đó, sinh học lại được coi là quá phức tạp và quá lộn xộn để có thể chi phối bằng các quy luật tự nhiên, đơn giản. Tuy nhiên, vào năm 1997, một nhà vật lý lý thuyết về năng lượng cao đến từ Los Alamos đã cùng với hai nhà sinh vật học miêu tả các quy luật tỷ lệ (scaling laws) phổ quát có thể áp dụng cho tất cả mọi thứ.

Ví dụ, số nhịp tim trong một đời của chuột hamster và cá voi xấp xỉ nhau đến kỳ lạ. Chuột, thường có tuổi thọ không quá hai năm, có nhịp tim vào khoảng 500-600 nhịp/phút - lên đến 10 nhịp/giây. Ngược lại, tim của rùa Galápagos đập chậm hơn 100 lần nhưng chúng sống thọ hơn chuột 100 lần.

Sự nhất quán về số nhịp tim mà các loài động vật có vú có trong suốt cuộc đời đáng kể đến mức một nhóm nhà nghiên cứu đã bắt đầu đặt ra câu hỏi kích thích tranh luận: Chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ con người bằng cách giảm nhịp tim trung bình không? Để biết thêm chi tiết, hãy xem video của tôi tại see.nf/pulse, nhưng điểm mấu chốt là nhịp tim nhanh hơn có thể khiến chúng ta chết sớm hơn.

Chúng ta nên nhắm đến nhịp tim khi nghỉ ngơi trung bình không quá 65 nhịp/phút, do đó, lý tưởng là khoảng một nhịp/giây. Nhịp tim khi nghỉ ngơi cứ tăng 10 nhịp/phút từ mức 65 nhịp/phút thì nguy cơ chết sớm sẽ tăng 10-20%.

Những người đàn ông không có bằng chứng rõ ràng về bệnh tim nhưng có nhịp tim 90 nhịp/phút có nguy cơ đột tử do bệnh tim cao gấp năm lần những người trong vùng an toàn rõ ràng dưới 60 nhịp/phút. Nhịp tim khi nghỉ ngơi khoảng 90 nhịp/phút làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở mức tương đương hút thuốc lá. May mắn thay, như tôi đã trình bày trong video tiếp theo tại see. nf/heartrate, chúng ta có thể làm chậm nhịp tim bằng đậu.

Bệnh nhân tiểu đường được chọn ngẫu nhiên để ăn khoảng một chén đậu trắng, đậu gà hoặc đậu lăng mỗi ngày trong ba tháng không chỉ cải thiện đáng kể tình trạng kiểm soát đường huyết mà nhịp tim khi nghỉ ngơi của họ còn giảm trung bình ba nhịp/phút tương đương với 12 tuần tập luyện điều hòa tim mạch bao gồm đạp xe, leo cầu thang và chạy trên máy chạy bộ.

Tất cả những lợi ích ngắn hạn này từ đậu được thể hiện trong các nghiên cứu quần thể dưới dạng nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao, béo phì và quan trọng nhất là chết sớm thấp hơn. Một khẩu phần đậu trắng, đậu gà hoặc đậu lăng mỗi ngày sẽ làm giảm 10% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Tác dụng làm giảm nguy cơ được tìm thấy ngay cả trong các nghiên cứu có đối chứng với ăn thịt cho thấy nó không chỉ là một hiệu ứng thay thế.