Loại hormone được giải phóng khi vuốt ve thú cưng

Ảnh: Andy Seliverstoff.

Ai đang cứu ai?

Kết nối với thú cưng có được tính không? Hơn hai phần ba số hộ gia đình ở Mỹ, gồm cả gia đình tôi, có nuôi thú cưng. Trong một bài báo khiến người đọc phải xuýt xoa vì quá đáng yêu trên tạp chí Science uy tín có tựa đề “Vòng lặp tích cực oxytocin-cái nhìn âu yếm và sự đồng tiến hóa của mối quan hệ giữa người và chó” (Oxytocin-Gaze Positive Loop and the Coevolution of Human- Dog Bonds), các nhà nghiên cứu phát hiện hành động vuốt ve hoặc nhìn vào mắt chó cưng sẽ dẫn đến giải phóng oxytocin trong não ở cả người lẫn chó - oxytocin chính là “hormone tình yêu” gắn kết các bà mẹ đang cho con bú với con họ.

Tôi đang đọc về các cơ chế mà thông qua đó thú cưng có thể giúp cải thiện khả năng sống sót của chúng ta sau khi bị đau tim thì bắt gặp một đoạn nói về một phản ứng tim mạch “sâu sắc” khi vuốt ve chó hoặc ngựa. “Phản ứng này thường ở dạng nhịp tim và huyết áp giảm đáng kể.” Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng rồi câu tiếp theo đã khiến tôi phải dụi mắt đọc lại: “Thật không may, chúng tôi không có thông tin về phản ứng sinh lý của người thực hiện hành động vuốt ve.” Các nhà nghiên cứu đang nói về nhịp tim và huyết áp của thú cưng!

Ngạc nhiên thay, các nghiên cứu về tác động của thú cưng đối với sức khỏe con người, như một bài đánh giá đã viết, đã tạo ra một “mớ kết quả lộn xộn và mâu thuẫn”. Để biết toàn bộ chi tiết, hãy xem video của tôi tại see.nf/pets. Như bạn có thể tưởng tượng, nghiên cứu quan sát có khả năng chứa đầy các yếu tố gây nhiễu và quan hệ nhân quả ngược, và một nghiên cứu can thiệp thực sự đưa tình bạn của động vật vào thử nghiệm đã sử dụng “côn trùng cưng”. Tuy nhiên, sẽ chẳng mất mát gì khi nghe theo lời khuyên này từ một bài báo trên tạp chí y khoa xuất bản năm 1925: “Công thức lý tưởng cho cuộc đi dạo là dắt theo một chú chó, một cây gậy và một người bạn.”