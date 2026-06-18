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Thể thao World Cup 2026

Ngôi sao từng gieo sầu cho U23 Việt Nam lập kỳ tích

  • Thứ năm, 18/6/2026 13:55 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Abbosbek Fayzullaev, cầu thủ từng góp mặt trong chiến thắng của U23 Uzbekistan trước U23 Việt Nam tại giải châu Á 2024, vừa ghi dấu mốc lịch sử ở World Cup 2026.

Fayzullaev đi vào lịch sử bóng đá Uzbekistan. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt của bóng đá Uzbekistan. Dù thua Colombia 1-3 trong trận ra quân bảng K sáng 18/6, đại diện Trung Á vẫn có lý do để tự hào khi ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người lập nên cột mốc ấy là Abbosbek Fayzullaev. Tiền đạo 22 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Uzbekistan tại một kỳ World Cup, qua đó đi vào lịch sử bóng đá nước này.

Cái tên Fayzullaev không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2003 từng góp mặt trong đội hình U23 Uzbekistan đánh bại U23 Việt Nam 3-0 ở lượt cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Khi đó, anh cùng trung vệ Abdukodir Khusanov được bổ sung từ châu Âu ngay trước trận đấu với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ở thời điểm ấy, Fayzullaev đã được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Uzbekistan. Anh từng khoác áo CSKA Moscow, là tuyển thủ quốc gia thường xuyên và gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup 2023 với 2 bàn thắng sau 5 trận.

Chỉ hơn 2 năm sau, Fayzullaev tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của thế hệ vàng Uzbekistan. Trong lần đầu tiên đội tuyển quốc gia góp mặt ở World Cup, chính anh là người mang về khoảnh khắc lịch sử bằng bàn thắng vào lưới Colombia.

Hiện Fayzullaev khoác áo Basaksehir tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mùa giải vừa qua, anh ra sân 26 trận, ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo theo thống kê của Flashscore. Trên tuyển quốc gia, cầu thủ 22 tuổi đã sở hữu 9 bàn thắng.

Dù chưa thể giúp Uzbekistan tạo nên bất ngờ trong ngày ra mắt World Cup, Fayzullaev vẫn để lại dấu ấn khó quên. Bàn thắng của anh không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của cả đội mà còn đánh dấu bước tiến mới của nền bóng đá từng nhiều lần khiến các đội tuyển trẻ Việt Nam phải ôm hận trên đấu trường châu lục.

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Đào Trần

World Cup Tuyển Uzbekistan Abbosbek Fayzullaev U23 châu Á Uzbekistan Việt Nam Colombia World Cup 2026

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