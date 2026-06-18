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Thể thao World Cup 2026

James Rodriguez khóc

  • Thứ năm, 18/6/2026 11:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giọt nước mắt khi được thay ra ở phút 72 trận đấu giữa Colombia với Uzbekistan tại bảng K sáng 18/6 của James Rodriguez thật sự để lại nhiều cảm xúc nơi người hâm mộ.

James Rodriguez, World Cup anh 1

Những giọt nước mắt của James khi được trở lại thi đấu ở World Cup sau nhiều năm. Nên nhớ, người hâm mộ liên tục đặt hoài nghi về phong độ của cựu sao Real Madrid, Bayern Munich ngay trước thềm giải đấu.
James Rodriguez, World Cup anh 2

Phút 72, James rời sân và nhận được tràng pháo tay hưởng ứng từ người hâm mộ trên các khán đài.
James Rodriguez, World Cup anh 3

8 năm rồi James Rodriguez mới được hít thở bầu không khí World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

James Rodriguez, World Cup anh 4

Giọt nước mắt tự hào của ngôi sao tuyển Colombia khi quốc ca nước này một lần nữa vang lên trên vũ đài World Cup. Ảnh: X.
James Rodriguez, World Cup anh 5

James ăn mừng cùng Munoz - người mở tỷ số cho Colombia. Ảnh: Reuters.
James Rodriguez, World Cup anh 6

Dù không có trận đấu ấn tượng, James vẫn là tâm điểm chú ý của tuyển Colombia bởi giá trị lịch sử mà anh đem lại. Ảnh: Reuters.
James Rodriguez, World Cup anh 7

Colombia của James được đánh giá là ứng cử viên đi tiếp tại bảng K World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
James Rodriguez, World Cup anh 8

Người đồng đội trên tuyển Luis Diaz có màn trình diễn đẳng cấp trước đại diện châu Á. Sau 90 phút, tuyển Colombia giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Ảnh: Reuters.
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Thái Viên

James Rodriguez World Cup Colombia

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