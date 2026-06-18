James Rodriguez khóc

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Những giọt nước mắt của James khi được trở lại thi đấu ở World Cup sau nhiều năm. Nên nhớ, người hâm mộ liên tục đặt hoài nghi về phong độ của cựu sao Real Madrid, Bayern Munich ngay trước thềm giải đấu.
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Phút 72, James rời sân và nhận được tràng pháo tay hưởng ứng từ người hâm mộ trên các khán đài.
8 năm rồi James Rodriguez mới được hít thở bầu không khí World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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Giọt nước mắt tự hào của ngôi sao tuyển Colombia khi quốc ca nước này một lần nữa vang lên trên vũ đài World Cup. Ảnh: X.
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James ăn mừng cùng Munoz - người mở tỷ số cho Colombia. Ảnh: Reuters.
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Dù không có trận đấu ấn tượng, James vẫn là tâm điểm chú ý của tuyển Colombia bởi giá trị lịch sử mà anh đem lại. Ảnh: Reuters.
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Colombia của James được đánh giá là ứng cử viên đi tiếp tại bảng K World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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Người đồng đội trên tuyển Luis Diaz có màn trình diễn đẳng cấp trước đại diện châu Á. Sau 90 phút, tuyển Colombia giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Ảnh: Reuters.
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