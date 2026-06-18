Colombia chiếm ngôi đầu bảng của Bồ Đào Nha

Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan giúp Colombia tạm vươn lên dẫn đầu bảng K World Cup 2026, trong khi Bồ Đào Nha phải xếp sau sau trận hòa CHDC Congo.

Colombia lấy lại quyền kiểm soát trận đấu khi Luis Diaz lên tiếng ở thời điểm quan trọng.

Colombia có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Uzbekistan 3-1 trên sân Azteca sáng 18/6. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ tạm đứng đầu bảng K, xếp trên Bồ Đào Nha sau khi Cristiano Ronaldo và đồng đội bị CHDC Congo cầm hòa 1-1.

Luis Diaz là ngôi sao nổi bật nhất trận đấu. Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich góp công vào hai bàn thắng, giúp Colombia giành lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Trước Uzbekistan, sau những phút đầu thăm dò, Colombia dần kiểm soát thế trận. Phút 31, Diaz suýt mở tỷ số khi tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Dù vậy, đội bóng của HLV Nestor Lorenzo không phải chờ quá lâu.

Ngay trước giờ nghỉ, Diaz thực hiện quả tạt chuẩn xác để Daniel Munoz băng vào dứt điểm đẹp mắt, đánh bại thủ môn Utkir Yusupov và đưa Colombia vượt lên dẫn trước.

Uzbekistan nhập cuộc đầy quyết tâm trong hiệp hai. Phút 60, đại diện châu Á ghi dấu mốc lịch sử bằng bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Từ cú vô-lê đưa bóng dội xà ngang của Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev nhanh chân đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1.

Colombia cho thấy đẳng cấp trước đại diện châu Á.



Tuy nhiên, niềm vui của Uzbekistan chỉ kéo dài trong ít phút. Phút 65, Gustavo Puerta chọc khe thuận lợi để Diaz thoát xuống dứt điểm. Cú sút không quá hiểm nhưng thủ môn Yusupov mắc sai lầm khi để bóng đi qua vạch vôi, giúp Colombia tái lập thế dẫn bàn.

Bàn thắng của Diaz khiến Uzbekistan không còn duy trì được sự hưng phấn như trước. Đại diện Trung Á nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhưng không thể tạo thêm khác biệt.

Đến thời gian bù giờ, Jaminton Campaz đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Colombia.

Với 3 điểm đầu tiên cùng hiệu số vượt trội, Colombia tạm chiếm ngôi đầu bảng K sau lượt trận mở màn. Trong khi đó, Uzbekistan vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực dù nhận thất bại ở lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.