Ngày đầu tiên trong tù của ông Thaksin

  • Thứ tư, 10/9/2025 11:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cục Cải huấn Thái Lan đã chính thức chuyển cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tới Trại giam trung ương Klong Prem, quận Chatuchak, Bangkok, nơi ông sẽ thi hành bản án một năm tù giam.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được áp giải trở lại nhà tù vào ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/9, Phòng Hình sự dành cho các chức vụ chính trị thuộc Tòa án Tối cao đã tuyên đưa ông Thaksin vào Trại giam Bangkok để chấp hành bản án 12 tháng. Cơ sở này được coi là điểm tiếp nhận trung tâm cho phạm nhân trước khi phân loại.

Ngay trong buổi tối cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận tại Trại giam Bangkok, ông Thaksin đã được chuyển tới nhà tù Klong Prem.

Theo quy trình chung, ông trải qua các bước bắt buộc dành cho phạm nhân mới, bao gồm xác minh nhân thân, lập hồ sơ, kiểm tra sức khỏe, khám xét và bàn giao tư trang, tờ Bangkok Post cho biết.

Cựu Thủ tướng cũng được thông báo về các quy định nhà tù và đưa đến khu vực tiếp nhận để thực hiện quy trình phân loại phạm nhân.

Đến 17h30 cùng ngày, Ban quản lý Trại giam Bangkok đã bàn giao Thaksin cho Trại giam trung ương Klong Prem do ông đã chính thức bị kết án. Cục Cải huấn nhấn mạnh, việc chuyển giao được thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với chế độ quản lý dành cho từng nhóm phạm nhân.

Ông Thaksin từng được bầu làm Thủ tướng Thái Lan năm 2001 và tái đắc cử năm 2005, trước khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự. Ông sống lưu vong nhiều năm cho đến khi trở về nước vào tháng 8/2023. Ngay sau đó, ông bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm quyền.

Tuy nhiên, ông Thaksin chưa từng phải qua đêm trong phòng giam. Ông nhanh chóng được đưa tới phòng bệnh riêng, bản án sau đó được giảm còn một năm nhờ lệnh ân xá hoàng gia, rồi tiếp tục được trả tự do sớm theo diện đặc cách dành cho tù nhân cao tuổi.

Việc ông trở về nước trùng thời điểm đảng Pheu Thai của gia đình nắm quyền thành lập chính phủ mới đã làm dấy lên nghi ngờ trong dư luận về những thỏa thuận ngầm và đặc quyền dành cho cựu Thủ tướng.

Trong phán quyết mới nhất ngày 9/9, Tòa án Tối cao khẳng định việc thi hành án đối với Thaksin là không hợp pháp và ông không hề rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp như đã được viện dẫn trước đó, đồng thời tuyên ông một năm tù giam.

