Từ phòng VIP đến nhà giam, quá trình nằm viện né án tù của ông Thaksin

Sáng 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án một năm tù giam tại Trại tạm giam Bangkok.

Ông Thaksin cùng các thành viên trong gia đình đã có mặt tại tòa để nghe phán quyết. Sau đó, ông rời khỏi tòa trong trang phục áo sơ mi trắng, quần âu tối màu, không mặc áo vest, và rời đi trên một chiếc xe của Cục Cải huấn.

Ông Thaksin đã sống lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023 để chấp hành bản án 8 năm tù giam. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do y tế.

Cựu thủ tướng sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện. Tuy nhiên, theo các thẩm phán, thời gian nằm viện của ông Thaksin không được tính là thời gian thụ án.

Ông Thaksin rời khỏi tòa án sáng 9/9 và lên xe của Cục Cải huấn. Ảnh: Reuters

Quá trình nhập viện

Theo tòa án, khi ông Thaksin được đưa đến Trại tạm giam Bangkok ngày 22/8/2023, một bác sĩ tại đây đã đề nghị ông nên được khám bên ngoài Trung tâm Y tế Trại giam vì bệnh trượt đốt sống, bệnh tim và viêm gan B. Cơ sở giam giữ không được trang bị đủ để khám chuyên sâu những bệnh này. Tuy nhiên, tòa án cho biết những bệnh trên không được tính là tình trạng cấp cứu.

Vào lúc 22h ngày 22/8/2023, ông Thaksin nói với một y tá tại trại giam rằng ông cảm thấy mệt mỏi, hơi yếu chân phải, mất ngủ, đau ngực và tăng huyết áp.

Y tá đề nghị đưa ông Thaksin ra ngoài điều trị. Và một quản giáo đã chấp thuận yêu cầu này.

Sau đó, ông Thaksin được chuyển từ Trại tạm giam Bangkok đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, bỏ qua Trung tâm Y tế Trại giam chỉ cách đó 200 m và có bác sĩ trực.

Tòa án đã trích dẫn Đạo luật Cải huấn và các quy định liên quan, trong đó yêu cầu bất kỳ tù nhân nào bị bệnh cần được điều trị bên ngoài nhà tù đều phải được bác sĩ tại Trung tâm Y tế Trại giam khám trước.

Do đó, việc đưa ông Thaksin đến bệnh viện đã vi phạm pháp luật, thẩm phán kết luận.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, ông Thaksin được đưa vào phòng bệnh đặc biệt trên tầng 14, thay vì khoa cấp cứu hoặc khoa tai nạn. Điều này vi phạm quy định của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, yêu cầu các tù nhân khi nhập viện phải được điều trị trước tiên tại khoa cấp cứu và khoa tai nạn.

Kéo dài thời gian nằm viện

Ngày 23/8/2023, ông Thaksin không được điều trị bởi chuyên gia điện tâm đồ hay bác sĩ tim mạch, mà chỉ được kê thuốc giãn phế quản và thuốc huyết áp.

Một bác sĩ tim mạch đã khám cho ông vào ngày 24/8/2023, hơn 24 giờ sau đó.

Theo các thẩm phán, Trung tâm Y tế Trại giam có đủ thuốc huyết áp, giãn phế quản và có khả năng đo điện tâm đồ. Do đó, cơ sở này có khả năng điều trị cho ông Thaksin vào đêm 22/8/2023.

Tòa án Tối cao cũng cho rằng ông Thaksin không thực sự bị đau ngực, nhưng khai rằng ông bị đau ngực để được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát.

Sau khi được khám vào ngày 24/8/2023, đáng nhẽ ông Thaksin có thể được theo dõi tại Trung tâm Y tế Trại giam. Nhưng ông tiếp tục ở lại bệnh viện đến ngày 18/2/2024.

Trong thời gian đó, có thông tin về việc ông cần phẫu thuật cấp cứu, bị đột quỵ, thoái hóa đốt sống cổ, viêm gân ngón tay, đứt gân vai… Tất cả những tình trạng này đều được đưa ra để biện minh cho việc ông phải nằm viện kéo dài. Tuy nhiên, ông Thaksin đã từ chối phẫu thuật cổ và quyết định chỉ dùng thuốc cho đến khi xuất viện.

"Hành vi này cho thấy, bị cáo nhận thức được rằng mình không có bệnh nguy hiểm cần cấp cứu. Bị cáo chỉ mắc các bệnh tiềm ẩn, có thể được điều trị ngoại trú mà không cần phải nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát. Bị cáo được hưởng lợi từ việc nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát mà không phải quay trở lại Trại tạm giam Bangkok cho đến khi được trả tự do“, tòa án cho biết.

Các thẩm phán kết luận, việc ông Thaksin nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát không thể được coi là đang thụ án tù. Do đó, ông buộc phải lập tức quay lại trại giam.

Ông Thaksin đã đăng một bài viết trên mạng xã hội, nói rằng ông chấp nhận phán quyết và bày tỏ lòng biết ơn đối với Quốc vương khi giảm án cho ông xuống còn một năm. Ông cũng viết rằng khi còn là thủ tướng từ năm 2001 đến năm 2006, ông đã cố gắng thúc đẩy các chính sách nhằm cải thiện đời sống người dân.

Con gái ông, cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, nói với các phóng viên trước Tòa án Tối cao rằng bà tự hào về những đóng góp của cha mình cho lợi ích quốc gia. Bà cũng chỉ ra rằng ông là thủ tướng Thái Lan đầu tiên bị bắt giam.